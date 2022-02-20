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Калитвинцев: Десна должна мне 50-60 тысяч долларов. Кому четыре месяца не платили, кому пять

Премьер-лига
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(1 голосов)

Суды все еще идут

Калитвинцев: Десна должна мне 50-60 тысяч долларов. Кому четыре месяца не платили, кому пять

fco.com.ua

Новина українською

Вингер "Александрии" Владислав Калитвинцев дал комментарий о конфликте с ФК "Десна", за которую он играл до зимы текущего года:

– Какая ситуация сейчас с судами с "Десной"? Конкретно куда поданы документы – в Палату споров, КДК УАФ или Лозанну?

– Ситуация до сих пор не закрыта до конца. Главное, что все решилось с моей заявкой, и мне разрешили играть за "Александрию". Остались только финансовые вопросы, но это уже в процессе. Больше ничего не могу сказать. Будет решение ‒ люди этим занимаются, все бумаги лежат где только можно.

– Что ты планируешь в дальнейшем с ситуацией с "Десной"?

– Посмотрим, как все будет дальше двигаться, и тогда уже будем принимать решения. Сейчас я сосредоточен на работе "Александрии".

– Что именно оспаривают твои представители – долги по зарплате или законность перехода?

– Я думаю, что задолженность по заработной плате. По переходу все чисто, заявка разрешена и спокойно могу тренироваться и играть во второй части сезона за "Александрию".

– Обращались ли к тебе представители "Десны" и что говорили?

– Со мной лично никто не разговаривал по этому поводу. Мне непонятно то, когда говорили, что я некрасиво ушел и что я должен вернуться. Выходит, если мне разрешили играть за "Александрию", значит, все было правильно с моей стороны.

– Сколько тебе должна "Десна"?

– Сумма является плюс-минус такой, которую писали в интернете. Столько мне и должны, немного меньше. Задолжали зарплату за три месяца и подписной бонус. Я не буду называть точную сумму, но задолжали достаточно – примерно 50-60 тысяч долларов.

– Какой самый большой срок, когда команда не платила деньги?

– Там было по-разному у каждого футболиста. У кого четыре месяца, а у кого пять. Я знаю, что перед вылетом в Турцию ребятам дали зарплату за два месяца. В других клубах я не сталкивался с такими финансовыми трудностями. Все было нормально, – сказал Калитвинцев.

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов) ФК Александрия
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Источник:
FanDay

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Комментарии (1)
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Pocimbalam (Свинськ)
20.02.2022 в 13:04
Брехливе та підле створіння. Ти саме разобралося скільки заборгованості, бо брехало і про 5 місяців і про 4 місяці, зараз бреше вже про 3 + бонус. Увага питання: чи була заборгованість по зряплаті більше 3 місяців? Бонус то не зарплата
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