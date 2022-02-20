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Кривенцов: Надеюсь, что Металлист 1925 года в удовлетворительной форме подходит к началу чемпионата

Премьер-лига
(1 голосов)

Сразу нужно будет вступать в мощный бой

Кривенцов: Надеюсь, что Металлист 1925 года в удовлетворительной форме подходит к началу чемпионата

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов подытожил зимние сборы команды:

“Мы проделали всю запланированную работу, сыграли с хорошими соперниками. Надеюсь, что мы в удовлетворительной форме подходим к началу чемпионата.

У нас выпадало много людей из-за травм. Нужно было давать по два или три дня отдыха некоторым футболистам, а заменить их было некому. Некоторым игрокам приходилось выступать не на своих позициях. Хотя для лучшего понимания игры это даже хорошо”, – сказал Кривенцов.

Напомним, что "Металлист 1925" стартует во второй части сезона матчем против "Шахтера". Поединок запланирован на 26 февраля и состоится в Харькове.

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В статье: Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
20.02.2022 в 16:10
возможно М1925 будет бороться за выживание остаться в УПЛ
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fato44
20.02.2022 в 15:39
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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