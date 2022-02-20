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Кривенцов: Надеюсь, что Металлист 1925 года в удовлетворительной форме подходит к началу чемпионата
Сразу нужно будет вступать в мощный бой
Фото: ФК Металлист 1925
Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов подытожил зимние сборы команды:
“Мы проделали всю запланированную работу, сыграли с хорошими соперниками. Надеюсь, что мы в удовлетворительной форме подходим к началу чемпионата.
У нас выпадало много людей из-за травм. Нужно было давать по два или три дня отдыха некоторым футболистам, а заменить их было некому. Некоторым игрокам приходилось выступать не на своих позициях. Хотя для лучшего понимания игры это даже хорошо”, – сказал Кривенцов.
Напомним, что "Металлист 1925" стартует во второй части сезона матчем против "Шахтера". Поединок запланирован на 26 февраля и состоится в Харькове.
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