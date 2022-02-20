Кривенцов: Надеюсь, что Металлист 1925 года в удовлетворительной форме подходит к началу чемпионата

Главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов подытожил зимние сборы команды:

“Мы проделали всю запланированную работу, сыграли с хорошими соперниками. Надеюсь, что мы в удовлетворительной форме подходим к началу чемпионата.

У нас выпадало много людей из-за травм. Нужно было давать по два или три дня отдыха некоторым футболистам, а заменить их было некому. Некоторым игрокам приходилось выступать не на своих позициях. Хотя для лучшего понимания игры это даже хорошо”, – сказал Кривенцов.