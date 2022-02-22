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Колос может подписать еще одного новичка, Ситчинава под вопросом на матч с Рухом
Новости из стана ковалевцев
Фото: ФК Колос
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Пока что по индивидуальной программе занимается нападающий Ника Ситчинава, который не избежал травмы в предпоследнем спарринге на сборе в Турции – с "Самгурали" (Грузия). Сейчас медперсонал клуба предпринимает усилия, чтобы он вернулся в строй перед поединком с "Рухом".
Также, по имеющейся информации, в "Колосе" рассчитывают усилиться еще одним новичком, сейчас ведутся переговоры с его представителем.
Напомним, что на зимнюю паузу "Колос" ушел, занимая 8-е место в турнирной таблице УПЛ.
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