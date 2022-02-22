Колос может подписать еще одного новичка, Ситчинава под вопросом на матч с Рухом

" Колос " начал подготовку к поединку 19-го тура чемпионата УПЛ – с "Рухом", который состоится 28 февраля во Львове.

Пока что по индивидуальной программе занимается нападающий Ника Ситчинава, который не избежал травмы в предпоследнем спарринге на сборе в Турции – с "Самгурали" (Грузия). Сейчас медперсонал клуба предпринимает усилия, чтобы он вернулся в строй перед поединком с "Рухом".

Также, по имеющейся информации, в "Колосе" рассчитывают усилиться еще одним новичком, сейчас ведутся переговоры с его представителем.

Напомним, что на зимнюю паузу "Колос" ушел, занимая 8-е место в турнирной таблице УПЛ.