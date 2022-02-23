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Верес подписал новое соглашение с полузащитником
Хавбек продолжит выступления за ровенский клуб
Фото: НК Верес
Ровенский "Верес" продлил контракт с 25-летним полузащитником Дмитрием Клецом.
Новое соглашение будет действовать до июня 2024 года, сообщает пресс-служба ровенчан.
Клец присоединился к "Вересу" летом 2021 года. В нынешнем сезоне Дмитрий сыграл 9 матчей за "красно-черных" во всех турнирах и забил 1 гол. Сейчас футболист продолжает восстанавливаться после повреждения крестообразной связки колена.
Напомним, что ранее футболист выступал за львовские "Карпаты", а также азербайджанские "Сабах" и "Кешлю".
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