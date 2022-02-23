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Верес подписал новое соглашение с полузащитником

Премьер-лига
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Хавбек продолжит выступления за ровенский клуб

Верес подписал новое соглашение с полузащитником

Фото: НК Верес

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Ровенский "Верес" продлил контракт с 25-летним полузащитником Дмитрием Клецом.

Новое соглашение будет действовать до июня 2024 года, сообщает пресс-служба ровенчан.

Клец присоединился к "Вересу" летом 2021 года. В нынешнем сезоне Дмитрий сыграл 9 матчей за "красно-черных" во всех турнирах и забил 1 гол. Сейчас футболист продолжает восстанавливаться после повреждения крестообразной связки колена.

Напомним, что ранее футболист выступал за львовские "Карпаты", а также азербайджанские "Сабах" и "Кешлю".

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В статье: Верес (Ровно) Дмитрий Клец
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Источник:
НК Верес

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