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Роман Безус: 8 лет назад на нашу страну напал змей
Украинец высказал свою позицию о ситуации в стране
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Полузащитник сборной Украины и "Гента" Роман Безус отреагировал на ситуацию, в которой оказалась Украина из-за агрессии со стороны Российской Федерации.
"Украина в каждом из нас, наша история, культура, язык передается из поколения в поколение уже более 1000 лет. Мы и будем передавать ее через воспитание наших детей!!!
И я уверен, что мы будем еще более сплочены и объединены.
Это рисунки, которые Кирилл (сын — прим. ред.) носил в школу в прошлом году. И, к сожалению, 8 лет назад на нашу страну снова напал змей... Молимся, чтобы украинские герои в который раз защитили нашу землю", — написал Безус в своем Instagram.
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