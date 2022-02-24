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Роман Безус: 8 лет назад на нашу страну напал змей

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинец высказал свою позицию о ситуации в стране

Роман Безус: 8 лет назад на нашу страну напал змей

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Полузащитник сборной Украины и "Гента" Роман Безус отреагировал на ситуацию, в которой оказалась Украина из-за агрессии со стороны Российской Федерации.

"Украина в каждом из нас, наша история, культура, язык передается из поколения в поколение уже более 1000 лет. Мы и будем передавать ее через воспитание наших детей!!!

И я уверен, что мы будем еще более сплочены и объединены.

Это рисунки, которые Кирилл (сын — прим. ред.) носил в школу в прошлом году. И, к сожалению, 8 лет назад на нашу страну снова напал змей... Молимся, чтобы украинские герои в который раз защитили нашу землю", — написал Безус в своем Instagram.

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В статье: Роман Безус Украина Гент война с Россией
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Комментарии (1)
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B_person (Амстердам)
24.02.2022 в 11:46
Что верно, то верно!
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