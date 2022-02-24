Экс-игрок сборной Украины: Мне стыдно за этот кровожадный русский мир

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко высказался относительно военного вторжения России.

"Я до последнего момента отказывался верить в то, что Россия нападет на Украину. Я гнал эту мысль прочь, но увы, это случилось. Мне стыдно, больно, страшно за этот кровожадный русский мир.

Я ненавижу этот режим, этих лицемеров и подхалимов, служащих одному демону", - написал Левченко в своем Twitter.