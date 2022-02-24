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Экс-игрок сборной Украины: Мне стыдно за этот кровожадный русский мир

Премьер-лига
(1 голосов)

Евгений Левченко высказался о вторжении со стороны РФ

Экс-игрок сборной Украины: Мне стыдно за этот кровожадный русский мир

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко высказался относительно военного вторжения России.

"Я до последнего момента отказывался верить в то, что Россия нападет на Украину. Я гнал эту мысль прочь, но увы, это случилось. Мне стыдно, больно, страшно за этот кровожадный русский мир.

Я ненавижу этот режим, этих лицемеров и подхалимов, служащих одному демону", - написал Левченко в своем Twitter.

Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.

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В статье: Украина Евгений Левченко война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.02.2022 в 13:58
Проснувся... Скажи мені, чоловіче, коли це лайно відносилось до України по іншому?
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