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Экс-игрок сборной Украины: Мне стыдно за этот кровожадный русский мир
Евгений Левченко высказался о вторжении со стороны РФ
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко высказался относительно военного вторжения России.
"Я до последнего момента отказывался верить в то, что Россия нападет на Украину. Я гнал эту мысль прочь, но увы, это случилось. Мне стыдно, больно, страшно за этот кровожадный русский мир.
Я ненавижу этот режим, этих лицемеров и подхалимов, служащих одному демону", - написал Левченко в своем Twitter.
Я до последнего момента отказывался верить в то, что Россия нападет на Украину. Я гнал эту мысль прочь, но увы, это случилось. Мне стыдно, больно, страшно за этот кровожадный русский мир. Я ненавижу этот режим, этих лицемеров и подхалимов, служащих одному демону.— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) February 24, 2022
Сегодня, 24 февраля, в 4-5 часов по киевскому времени, по территории всей Украины были нанесены удары по военным стратегическим объектам. В нашей стране введено военное положение. Все дипломатические отношения с РФ – прекращены. Все способные держать в руках оружие могут его получить для защиты Украины.
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