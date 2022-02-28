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Скрипник отказался покидать Украину - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер "Зари" разделяет судьбу своего народа

Скрипник отказался покидать Украину - СМИ

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник отказался покидать Украину и ехать к семье, которая остается в немецком Бремене, информирует ТаТоТаке.

Уже 5-й день, как и все жители Запорожья, Скрипник спускает в бомбоубежище вместе с командой. По его словам, почти все игроки "Зари" сейчас с ним.

Отметим, в Запорожье вчера был разбомблен аэродром; ближайшие колонны техники оккупантов видели вблизи городов Энергодар и Токмак, ситуация напряженная.

У Скрипника контракт с "Зарей" до конца этого сезона, хотя, по большому счету, кого это сейчас интересует?

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник война с Россией
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Источник:
ТаТоТаке

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