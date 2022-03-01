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Морозюк: Изверг хочет уничтожить мой народ. На коленях умоляю каждого турка дать шанс Украине
Да, новые Байрактары нам бы не помешали!
Скриншот: ТК Футбол
Известный защитник Николай Морозюк, который в 2019-21 годах выступал за "Ризеспор", попросил у турок помощи для сражающейся против российских оккупантов Украины.
"Однажды в сложные времена для Турции мне представился шанс поддержать турецкую армию, как и весь турецкий народ. За это фото я получал множество угроз от российской аудитории. Но я гордился тем крошечным поступком для своей второй родины и народа, который навсегда будет занимать особое место в моем сердце.
Сегодня на моей родной земле война, где на землях моей независимой Украины убивают людей, женщин, детей, гибнут невинные, разрушаются большие города, летают ракеты, и все потому что изверг, которого вы называли шайтаном, хочет уничтожить украинский народ.
Я на коленях прошу каждого жителя могущественной Турции. Знаю, как вы любите Украину. От Стамбула до Эрзурума, от Анкары до Хатая, от Анталии до Аданы, от Сиваса до моего родного Ризе. Дайте хотя бы крохотный шанс моему народу и встретить свою семью. Верю в то, что Турция станет желто-голубой" - написал футболист в своем инстаграме.
Напомним, ранее Турция закрыла Босфор для российских военных кораблей. Есть также информация от СМИ о предоставлении турецкой армией беспилотников и боеприпасов для Украины.
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