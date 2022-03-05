Маркос Антонио: Все знали, что будет война, но клуб привез нас в Украину

Хавбек "Шахтера" Маркос Антонио в интервью O Jogo рассказал об эвакуации из Украины и своем будущем.

"Я надеялся, что "Шахтер" поможет больше. Надеялся, что нас не заставят вернуться в Украину, понимаете? Мы все читали новости и знали, что война будет. Клуб же настаивал, что ничего не будет, хотя всем все было ясно. Я надеялся, что нас оставят в Турции или вообще отпустят в Бразилию", - рассказывает игрок.

"Решение по поводу будущего пока не принял. Клуб выплатил зарплату за месяц, и сейчас мы все в ожидании хороших новостей. Не время сходить с ума. Мой агент поговорит с "Шахтером" уже скоро. Сейчас я просто молюсь, чтобы это поскорее закончилось. То, что я пережил в Украине в последние дни - после такого я надеюсь больше никогда туда не вернуться".