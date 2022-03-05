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Маркос Антонио: Все знали, что будет война, но клуб привез нас в Украину

Премьер-лига
(1 голосов)

Сильно обиженный бразилец

Маркос Антонио: Все знали, что будет война, но клуб привез нас в Украину

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Маркос Антонио в интервью O Jogo рассказал об эвакуации из Украины и своем будущем.

"Я надеялся, что "Шахтер" поможет больше. Надеялся, что нас не заставят вернуться в Украину, понимаете? Мы все читали новости и знали, что война будет. Клуб же настаивал, что ничего не будет, хотя всем все было ясно. Я надеялся, что нас оставят в Турции или вообще отпустят в Бразилию", - рассказывает игрок.

"Решение по поводу будущего пока не принял. Клуб выплатил зарплату за месяц, и сейчас мы все в ожидании хороших новостей. Не время сходить с ума. Мой агент поговорит с "Шахтером" уже скоро. Сейчас я просто молюсь, чтобы это поскорее закончилось. То, что я пережил в Украине в последние дни - после такого я надеюсь больше никогда туда не вернуться".

К слову, не верит в возвращение в Украину и тренер "Горняков" Роберто Де Дзерби - он уже ведет переговоры с "Бешикташем".

У Маркоса Антонио в этом сезоне 28 матчей и 3 гола за "Шахтер". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) война с Россией Маркос Антонио
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Источник:
O Jogo

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Комментарии (4)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
06.03.2022 в 00:16
Гребень, тебя и в фавеле могут пристрелить.
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0
Будєм разбіратся (Київ)
05.03.2022 в 23:43
При всій моїй любові до футболу , якось по х.р на футбол
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0
0
Djarik87 (Киевская область)
05.03.2022 в 23:40
Нахер трусливых обезьян
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0
0
avatar
Napoli
05.03.2022 в 23:03
Ну и пошел на#уй, нытик #бучий. "То что я пережил...". Да них#я ты не пережил, у#бок
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+2
0

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