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Маркос Антонио: Все знали, что будет война, но клуб привез нас в Украину
Сильно обиженный бразилец
Фото: ФК Шахтер Донецк
Хавбек "Шахтера" Маркос Антонио в интервью O Jogo рассказал об эвакуации из Украины и своем будущем.
"Я надеялся, что "Шахтер" поможет больше. Надеялся, что нас не заставят вернуться в Украину, понимаете? Мы все читали новости и знали, что война будет. Клуб же настаивал, что ничего не будет, хотя всем все было ясно. Я надеялся, что нас оставят в Турции или вообще отпустят в Бразилию", - рассказывает игрок.
"Решение по поводу будущего пока не принял. Клуб выплатил зарплату за месяц, и сейчас мы все в ожидании хороших новостей. Не время сходить с ума. Мой агент поговорит с "Шахтером" уже скоро. Сейчас я просто молюсь, чтобы это поскорее закончилось. То, что я пережил в Украине в последние дни - после такого я надеюсь больше никогда туда не вернуться".
К слову, не верит в возвращение в Украину и тренер "Горняков" Роберто Де Дзерби - он уже ведет переговоры с "Бешикташем".
У Маркоса Антонио в этом сезоне 28 матчей и 3 гола за "Шахтер". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
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