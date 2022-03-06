"Не первый раз, когда я переживаю войну". Грузинский легионер Колоса - о последних событиях

Легионер "Колоса" Ника Ситчинава высказался о последних событиях в Украине.

"В день начала войны я был с семьей в Киеве. Недавно я получил травму, поэтому не смог тренироваться с командой. В пять утра мой маленький сын проснулся, и моя жена встала, чтобы его успокоить. Затем мы услышали взрывы, один за другим. Мы думали, что произошла авария, но потом прочитали в Интернете, что началась война. Мы быстро начали собирать вещи. Я - грузин и был в Грузии в 2008-м году, когда Россия напала на нашу страну, так что это не первый раз, когда я переживаю войну. Я сказал жене: "Давай быстрее собираться". Я подогнал машину ближе к нашему дому, загрузил ее вещами и стал ждать пару товарищей по команде. Они иностранцы и у них тоже молодые семьи. Мы вместе уехали из Киева.

Города Житомир и Белая Церковь, которые бомбят, находятся недалеко. Другой соседний город, Васильков, бомбили без перерыва в течение трех или четырех дней. До нас доносятся только звуки взрывов, освещающих ночное небо. Мы ушли в деревню на безопасном расстоянии, и в данный момент мы спокойны.

По дороге заезжали в магазины. У нас есть дети, которые нуждаются в искусственном питании. В селе есть только один открытый магазин: взрослые покупают продукты, а для малышей родители запаслись смесями в достаточном количестве.

Сейчас здесь собрались почти все игроки "Колоса". Все хотели остаться, но каждый день уезжали один-два человека. Тем, кто остался, некуда идти; если бы они куда-нибудь пошли, то только в места, где русские стреляют и бомбят. Выехать из страны сложно: на трассах блокпосты и везде очереди. Если вам не удастся добраться до города, где можно безопасно переночевать, то будет опасно выходить на улицу после 17:00, потому что у нас действует комендантский час в связи с военным положением. Если вы будете выглядеть подозрительно, вас могут застрелить. Наши города пытаются вычистить от русских диверсантов, поэтому нам советуют не передвигаться.

Мы далеко от границы и не можем рисковать: моя жена беременна, а у многих есть маленькие дети. Я все еще здесь, и те, кто со мной, тоже останутся. Надеемся, что все успокоится и все будет хорошо.

Мы все держимся вместе: игроки, наши семьи и другие люди, которые нас сопровождали. Мы вместе сидим в бункере, вместе едим, вместе проводим трудные минуты. Пока нет проблем с едой или водой, мы не должны жаловаться. Есть и другие в худшем положении: в Чернигове моим родителям и родственникам постоянно угрожают снаряды.

Помощь мы получаем от президента "Колоса" и других сотрудников клуба. Они звонят, сообщают нам информацию, убеждаются, что мы можем есть и пить. Мы стараемся сами покупать продукты в магазине, но большую часть помощи нам оказывает президент клуба. Он близок к нам, а мы к нему; он волнуется и никуда не ушел. Мы знаем, что он с нами", — сказал Ситчинава в интервью The Guardian.