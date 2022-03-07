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Срна: Я бы запретил миру говорить слово "россия" - это чистый позор, колхоз

Премьер-лига
(1 голосов)

В его словах есть правда

Срна: Я бы запретил миру говорить слово "россия" - это чистый позор, колхоз

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна в интервью в программе "Денисов Time" поддержал Украину и ее народ, который продолжает защищать свою землю от российских оккупантов.

"Россия даже не заслуживает того, чтобы мы о них говорили. Я бы запретил миру говорить слово "россия". Это чистый позор, колхоз, даже не знаю, как назвать, что происходит сейчас в Украине.

Весь мир за мир и за Украину. Я уверен, что мы победим. Хочу передать людям, что они не одиноки, я уверен, что это закончится быстро и мы будем еще сильнее.

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Мы сегодня показываем свою силу. Никогда не видел такую ​​Украину, как сегодня. Я горжусь, что живу в Украине 19 лет, я горжусь, что вырос с людьми, которые есть сегодня. Никто не уехал, все помогают и бьются за свою страну. А все остальные будут помогать, принимать детей, отправлять гуманитарную помощь. Не нужно паниковать, нужно как можно дольше сохранять спокойствие и надеяться, что все будет хорошо, – сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) война с Россией
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.03.2022 в 08:22
Этот мир оказался слишком циничным...
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