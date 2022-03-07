Срна: Я бы запретил миру говорить слово "россия" - это чистый позор, колхоз

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна в интервью в программе "Денисов Time" поддержал Украину и ее народ, который продолжает защищать свою землю от российских оккупантов.

"Россия даже не заслуживает того, чтобы мы о них говорили. Я бы запретил миру говорить слово "россия". Это чистый позор, колхоз, даже не знаю, как назвать, что происходит сейчас в Украине.

Весь мир за мир и за Украину. Я уверен, что мы победим. Хочу передать людям, что они не одиноки, я уверен, что это закончится быстро и мы будем еще сильнее.