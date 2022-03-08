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Шахтер не против. Педриньо перейдет в Коринтианс на правах аренды

Премьер-лига
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Сообщается, что соглашение будет до конца этого года

Шахтер не против. Педриньо перейдет в Коринтианс на правах аренды

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Бразильский атакующий полузащитник "Шахтера" Педриньо в ближайшее время может вернуться на родину.

Согласно данным ESPN, руководство "горняков" одобрило переход 23-летнего бразильца на правах аренды в "Коринтианс". Отмечается, что соглашение будет рассчитано до конца 2022 года.

Источник сообщает, что донецкий клуб открыт к переговорам о продаже футболиста, однако в Бразилии нет ни одного клуба, который был бы готов удовлетворить запросы "горняков".

На счету Педриньо в футболке "Шахтера" 19 матчей, четыре гола и три голевые передачи. Летом 2021 года за него заплатили 18 миллионов евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Педриньо Коринтианс (Сан-Паулу)
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Источник:
ESPN

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