Шахтер не против. Педриньо перейдет в Коринтианс на правах аренды

Бразильский атакующий полузащитник "Шахтера" Педриньо в ближайшее время может вернуться на родину.

Согласно данным ESPN, руководство "горняков" одобрило переход 23-летнего бразильца на правах аренды в "Коринтианс". Отмечается, что соглашение будет рассчитано до конца 2022 года.

Источник сообщает, что донецкий клуб открыт к переговорам о продаже футболиста, однако в Бразилии нет ни одного клуба, который был бы готов удовлетворить запросы "горняков".

На счету Педриньо в футболке "Шахтера" 19 матчей, четыре гола и три голевые передачи. Летом 2021 года за него заплатили 18 миллионов евро.