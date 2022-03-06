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"Если будут хорошие предложения, мы будем их продавать или отдавать в аренду". В Шахтере рассказали о ситуации с легионерами

Премьер-лига
(1 голосов)

Вполне возможно, что предложений будет много

"Если будут хорошие предложения, мы будем их продавать или отдавать в аренду". В Шахтере рассказали о ситуации с легионерами

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна рассказал о том, что будет с легионерами, которые покинули Украину.

"Я знаю, что сейчас никому не до футбола, но каждый должен заниматься и, сколько может, помогать Украине сегодня. Вчера побеседовал с нашими бразильцами, они все прекрасно восприняли.

Если будут хорошие предложения, мы будем их продавать или отдавать в аренду. Самое главное сегодня – чтобы они не сидели дома и не теряли время. Мы, сколько могли, столько и помогли", — заявил Срна в интервью "Денисов Time".

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Ранее сообщалось, что уже есть претенденты на Педриньо.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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