Португалия или Бразилия? Летний новичок Шахтера рассматривает вариант с расторжением контракта

Из-за войны рф против Украины, многие легионеры могут покинуть украинские команды. Особенно это касается наших грандов - "Шахтера" и "Динамо".

По данным Torcedores, бразилец Педриньо рассматривает вариант с досрочным расторжением контракта. По слухам, информацию на данную тему собирает его агент.

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Сейчас есть три клуба, которые могли бы подписать полузащитника на правах свободного агента - "Порту", "Палмейрас" и "Ботафого". Стоит отметить, что ранее Педриньо успел поиграть за "Бенфику" и "Коринтианс".

На счету бразильца в футболке "Шахтера" 19 матчей, четыре гола и три голевые передачи. Летом за него заплатили 18 миллионов евро.