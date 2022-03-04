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Португалия или Бразилия? Летний новичок Шахтера рассматривает вариант с расторжением контракта
Может стать первым, но, увы, не последним
Фото: ФК Шахтер
Из-за войны рф против Украины, многие легионеры могут покинуть украинские команды. Особенно это касается наших грандов - "Шахтера" и "Динамо".
По данным Torcedores, бразилец Педриньо рассматривает вариант с досрочным расторжением контракта. По слухам, информацию на данную тему собирает его агент.
Сейчас есть три клуба, которые могли бы подписать полузащитника на правах свободного агента - "Порту", "Палмейрас" и "Ботафого". Стоит отметить, что ранее Педриньо успел поиграть за "Бенфику" и "Коринтианс".
На счету бразильца в футболке "Шахтера" 19 матчей, четыре гола и три голевые передачи. Летом за него заплатили 18 миллионов евро.
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