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Аталанта рассматривает вариант с подписанием нападающего Шахтера

Премьер-лига
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"Бергамаски" ищут замену своему травмированному игроку

Аталанта рассматривает вариант с подписанием нападающего Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Итальянская "Аталанта" действительно интересуется нападающим "Шахтера" Фернандо. О чем пишет в своем Twitter журналист Николо Скира.

Согласно данным инсайдера, "бергамаски" хотят подписать 23-летнего бразильца на замену Дувану Сапате, который выбыл на длительное время из-за травмы.

Речь идет об аренде Фернандо до июня. Поскольку до этого времени контракты легионеров с украинскими клубами приостановлены из-за войны с россией.

Фернандо в этом сезоне сыграл в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста. "Шахтер" приобрел игрока летом 2018 года у "Палмейраса" за 5 с половиной миллионов евро.

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В статье: Фернандо Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк)
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