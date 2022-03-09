Аталанта рассматривает вариант с подписанием нападающего Шахтера

Итальянская "Аталанта" действительно интересуется нападающим "Шахтера" Фернандо. О чем пишет в своем Twitter журналист Николо Скира.

Согласно данным инсайдера, "бергамаски" хотят подписать 23-летнего бразильца на замену Дувану Сапате, который выбыл на длительное время из-за травмы.

Речь идет об аренде Фернандо до июня. Поскольку до этого времени контракты легионеров с украинскими клубами приостановлены из-за войны с россией.

Фернандо в этом сезоне сыграл в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста. "Шахтер" приобрел игрока летом 2018 года у "Палмейраса" за 5 с половиной миллионов евро.