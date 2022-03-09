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Аталанта рассматривает вариант с подписанием нападающего Шахтера
"Бергамаски" ищут замену своему травмированному игроку
shakhtar.com
Итальянская "Аталанта" действительно интересуется нападающим "Шахтера" Фернандо. О чем пишет в своем Twitter журналист Николо Скира.
Согласно данным инсайдера, "бергамаски" хотят подписать 23-летнего бразильца на замену Дувану Сапате, который выбыл на длительное время из-за травмы.
Речь идет об аренде Фернандо до июня. Поскольку до этого времени контракты легионеров с украинскими клубами приостановлены из-за войны с россией.
Фернандо в этом сезоне сыграл в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста. "Шахтер" приобрел игрока летом 2018 года у "Палмейраса" за 5 с половиной миллионов евро.
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