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Поворознюк: путин и лукашенко не доживут до Гааги - их е*нут свои же
Президент "Ингульца" настроен по-боевому
Канал "Трендець"
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк откровенно высказался относительно последнего диктатора Европы и его прислужника.
– Европейские лидеры сомневаются в психическом здоровье путина. Они правы?
– Ну естественно! Каждый разумный человек понимает, что развязать войну такого масштаба может только душевнобольной человек. То что делает президент рф, отдавая приказ, х**ить по жилым кварталам – это просто не укладывается в голове!
– Путин, объясняя причины вторжения, заявлял, что Украину придумал Ленин. Ваш ответ президенту россии?
– Пошел он на**й за русским кораблем!
– Каково ваше отношение к лукашенко, активно помогающему путину совершать агрессию против Украины?
– Когда-то я считал, что лукашенко – лучший президент в мире. Он мне очень импонировал. А после этой х*йни, что он лег под путина – он стал для меня таким же пид**асом, как и президент рф.
– Они оба доживут до Гааги?
– Думаю, что нет. Найдутся среди их окружения люди, которые их просто е*нут!
– Что ждет россию?
– Мне приснился сон, бл**ь, что Беларусь и Россия – это Украина. Надеюсь, что он сбудется, - сказал Поворознюк.
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