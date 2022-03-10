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Поворознюк: путин и лукашенко не доживут до Гааги - их е*нут свои же

Премьер-лига
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Президент "Ингульца" настроен по-боевому

Поворознюк: путин и лукашенко не доживут до Гааги - их е*нут свои же

Канал "Трендець"

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк откровенно высказался относительно последнего диктатора Европы и его прислужника.

– Европейские лидеры сомневаются в психическом здоровье путина. Они правы?

Ну естественно! Каждый разумный человек понимает, что развязать войну такого масштаба может только душевнобольной человек. То что делает президент рф, отдавая приказ, х**ить по жилым кварталам – это просто не укладывается в голове!

– Путин, объясняя причины вторжения, заявлял, что Украину придумал Ленин. Ваш ответ президенту россии?

– Пошел он на**й за русским кораблем!

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– Каково ваше отношение к лукашенко, активно помогающему путину совершать агрессию против Украины?

– Когда-то я считал, что лукашенко – лучший президент в мире. Он мне очень импонировал. А после этой х*йни, что он лег под путина – он стал для меня таким же пид**асом, как и президент рф.

– Они оба доживут до Гааги?

– Думаю, что нет. Найдутся среди их окружения люди, которые их просто е*нут!

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– Что ждет россию?

– Мне приснился сон, бл**ь, что Беларусь и Россия – это Украина. Надеюсь, что он сбудется, - сказал Поворознюк.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
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