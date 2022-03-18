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"Дни проходили под звуки взрывов". Орбу рассказал, как выбрался из ада Мариуполя
Оккупанты практически стерли город с лица земли
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший полузащитник "Шахтера", а ныне тренер академии "Мариуполя" Геннадий Орбу рассказал, как смог вырваться из блокадного города.
— Геннадий Григорьевич, как самочувствие?
— Только вчера вырвался с Мариуполя и заехал на безопасную территорию. Слава Богу, что жив и здоров вместе с семьей.
— Получается, война Вас застала в Мариуполе?
— Да. 21 день войны я был в Мариуполе.
— У Вас там собственное жилье?
— Нет. Я работал в ФК "Мариуполь" и снимал квартиру в городе. Моя семья была со мной.
— Что сейчас с квартирой?
— Она разрушена.
— Расскажите, где Вы были, когда начались обстрелы Мариуполя?
— Сидели в подвале многоквартирного дома. Нас там было около двести человек. Вообще не было никаких коммуникаций: ни света, ни воды, ни газа. Самой главной задачей было — прокормить детей и жену.
— Где Вы брали еду?
— Все люди сплотились и помогали друг другу, делились, чем было. Когда уже отключили газ, еду готовили на костре. В основном крупы, картошка. Мяса не было.
— Где Вы брали питьевую воду?
— Стояли по пять часов в очереди под гранатометами, чтобы набрать хотя-бы две баклажки питьевой воды.
— Какие Вас мысли посещали, когда Вы сидели в подвале, а снаружи взрывались бомбы?
— Мысль посещала только одна — выжить и сберечь своих близких.
— На Ваших глазах кого-то убивали в Мариуполе?
— Видел тела убитых мирных граждан, которые просто лежали на улице. Мы старались меньше выходить из подвала, только когда нужно было что-то искать.
— Видели в Мариуполе украинских или российских солдат?
— Военных не видел. Нас обстреливали с воздуха.
— Как появился вариант с эвакуацией?
— Все случилось спонтанно. Связи не было, новостей мы не знали, где и когда открывают зеленые коридоры. Друзья помогли нам с машинами, и мы утром на свой страх и риск решили ехать сами. Шла колонна, примерно сто гражданских машин, мы к ним присоединились и поехали. Все, что я с собой взял — это пара спортивных костюмов, кроссовки и документы.
— Не было обстрелов в пути?
— Слава Богу, нет.
— Где вы сейчас?
— В Бердянске.
— Бердянск в данный момент временно оккупирован российскими войсками. Много видели их солдат?
— Только, когда въезжали. У нас проверили документы на блокпосте. Больше никого не видел. Для меня самое главное, что не стреляют. В Мариуполе нас обстреливали с самолетов минами и бомбами.
— Что Вы почувствовали, когда увидели первый взрыв в Мариуполе?
— Думал, что уже всё, и сегодня я с вами разговаривать не буду. Такого я никогда в жизни не видел, только по телевизору.
— После 20-ти дней под обстрелами смогли привыкнуть к войне или к такому не привыкаешь?
— Мы старились жить ради детей и жен, поэтому привык.
— Где Вы живете сейчас в Бердянске?
— Нас приютили друзья в пансионате. Есть свет, еда и вода. Никогда бы не подумал, что буду радоваться таким элементарным вещам.
— ФК "Мариуполь" после начала войны выходил на связь, помогал Вам как-то?
— Ситуация была такая, что оборвалась связь и не с кем было созваниваться.
— Где сейчас находится команда ФК "Мариуполь" и юноши из Академии?
— Насколько я знаю, дети из Академии находятся в Хорватии, а главная команда ФК "Мариуполь" — в Турции.
— Что сейчас со стадионом Мариуполя, он уцелел?
— Этого я не знаю. Скажу одно, Мариуполь сейчас полностью разрушен. О стадионе сейчас никто не думает, люди бегут в надежде выжить.
— Люди, которые были с Вами в подвале в Мариуполе, все остались живы?
— Нас уехало 25 человек, а что сейчас с остальными, я не знаю.
— Как у Вас проходил день, когда вы укрывались в подвале?
— Дни проходили под звуки взрывов. Сейчас я уже не могу вспомнить, что происходило, наверное, мозг пытается стереть этот ужас из памяти. Я уже один день живу в тишине и хочу забыть, что было до этого.
— Вы ожидали, что Россия начнет полномасштабную войну против Украины?
— Думаю, этого никто не ожидал.
— Почему Вы сразу не уехали с семьей из Мариуполя или думали, что война не доберется к Вам?
— В Мариуполе есть левый и правый берег. Сначала у нас был свет и остальные коммуникации, мы не думали, что война дойдет до центра Мариуполя. А оказалось, дошла. Мы сразу же переехали с нашей съемной квартиры к друзьям, а потом прилетело и туда. Пришлось жить в подвале.
Главное, что мы это пережили, остались здоровы. Будем двигаться дальше. Нам надо жить ради наших детей. Мы пережили настоящий ад в Мариуполе.
— Что думаете делать дальше?
— Хочу отдохнуть, чтобы не слышать звуков выстрелов и бомбежек, а дальше будем думать. Пока еще не знаю, в какой город поеду. Сейчас вообще нет мыслей, - рассказал Орбу.
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