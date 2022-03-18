"Дни проходили под звуки взрывов". Орбу рассказал, как выбрался из ада Мариуполя

Бывший полузащитник "Шахтера", а ныне тренер академии "Мариуполя" Геннадий Орбу рассказал, как смог вырваться из блокадного города.

— Геннадий Григорьевич, как самочувствие?

— Только вчера вырвался с Мариуполя и заехал на безопасную территорию. Слава Богу, что жив и здоров вместе с семьей.

— Получается, война Вас застала в Мариуполе?

— Да. 21 день войны я был в Мариуполе.

— У Вас там собственное жилье?

— Нет. Я работал в ФК "Мариуполь" и снимал квартиру в городе. Моя семья была со мной.

— Что сейчас с квартирой?

— Она разрушена.

— Расскажите, где Вы были, когда начались обстрелы Мариуполя?

— Сидели в подвале многоквартирного дома. Нас там было около двести человек. Вообще не было никаких коммуникаций: ни света, ни воды, ни газа. Самой главной задачей было — прокормить детей и жену.

— Где Вы брали еду?

— Все люди сплотились и помогали друг другу, делились, чем было. Когда уже отключили газ, еду готовили на костре. В основном крупы, картошка. Мяса не было.

— Где Вы брали питьевую воду?

— Стояли по пять часов в очереди под гранатометами, чтобы набрать хотя-бы две баклажки питьевой воды.

— Какие Вас мысли посещали, когда Вы сидели в подвале, а снаружи взрывались бомбы?

— Мысль посещала только одна — выжить и сберечь своих близких.

— На Ваших глазах кого-то убивали в Мариуполе?

— Видел тела убитых мирных граждан, которые просто лежали на улице. Мы старались меньше выходить из подвала, только когда нужно было что-то искать.

— Видели в Мариуполе украинских или российских солдат?

— Военных не видел. Нас обстреливали с воздуха.

— Как появился вариант с эвакуацией?

— Все случилось спонтанно. Связи не было, новостей мы не знали, где и когда открывают зеленые коридоры. Друзья помогли нам с машинами, и мы утром на свой страх и риск решили ехать сами. Шла колонна, примерно сто гражданских машин, мы к ним присоединились и поехали. Все, что я с собой взял — это пара спортивных костюмов, кроссовки и документы.

— Не было обстрелов в пути?

— Слава Богу, нет.

— Где вы сейчас?

— В Бердянске.

— Бердянск в данный момент временно оккупирован российскими войсками. Много видели их солдат?

— Только, когда въезжали. У нас проверили документы на блокпосте. Больше никого не видел. Для меня самое главное, что не стреляют. В Мариуполе нас обстреливали с самолетов минами и бомбами.

— Что Вы почувствовали, когда увидели первый взрыв в Мариуполе?

— Думал, что уже всё, и сегодня я с вами разговаривать не буду. Такого я никогда в жизни не видел, только по телевизору.

— После 20-ти дней под обстрелами смогли привыкнуть к войне или к такому не привыкаешь?

— Мы старились жить ради детей и жен, поэтому привык.

— Где Вы живете сейчас в Бердянске?

— Нас приютили друзья в пансионате. Есть свет, еда и вода. Никогда бы не подумал, что буду радоваться таким элементарным вещам.

— ФК "Мариуполь" после начала войны выходил на связь, помогал Вам как-то?

— Ситуация была такая, что оборвалась связь и не с кем было созваниваться.

— Где сейчас находится команда ФК "Мариуполь" и юноши из Академии?

— Насколько я знаю, дети из Академии находятся в Хорватии, а главная команда ФК "Мариуполь" — в Турции.

— Что сейчас со стадионом Мариуполя, он уцелел?

— Этого я не знаю. Скажу одно, Мариуполь сейчас полностью разрушен. О стадионе сейчас никто не думает, люди бегут в надежде выжить.

— Люди, которые были с Вами в подвале в Мариуполе, все остались живы?

— Нас уехало 25 человек, а что сейчас с остальными, я не знаю.

— Как у Вас проходил день, когда вы укрывались в подвале?

— Дни проходили под звуки взрывов. Сейчас я уже не могу вспомнить, что происходило, наверное, мозг пытается стереть этот ужас из памяти. Я уже один день живу в тишине и хочу забыть, что было до этого.

— Вы ожидали, что Россия начнет полномасштабную войну против Украины?

— Думаю, этого никто не ожидал.

— Почему Вы сразу не уехали с семьей из Мариуполя или думали, что война не доберется к Вам?

— В Мариуполе есть левый и правый берег. Сначала у нас был свет и остальные коммуникации, мы не думали, что война дойдет до центра Мариуполя. А оказалось, дошла. Мы сразу же переехали с нашей съемной квартиры к друзьям, а потом прилетело и туда. Пришлось жить в подвале.

Главное, что мы это пережили, остались здоровы. Будем двигаться дальше. Нам надо жить ради наших детей. Мы пережили настоящий ад в Мариуполе.

— Что думаете делать дальше?

— Хочу отдохнуть, чтобы не слышать звуков выстрелов и бомбежек, а дальше будем думать. Пока еще не знаю, в какой город поеду. Сейчас вообще нет мыслей, - рассказал Орбу.