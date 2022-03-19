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Не выходит на связь один из талантливейших молодых игроков Мариуполя
Футбольное сообщество бьет тревогу
Фото: ФК Шахтер Донецк
Украинское футбольное сообщество объявило об исчезновении 20-летнего полузащитника "Мариуполя" Родиона Плаксы.
Футбольный агент Александр Панков, защитник "Десны" Евгений Селин и другие футболисты УПЛ на своих страницах в социальной сети Instagram забили тревогу и призывают всех, кому хоть что-то известно о Родионе, как можно быстрее известить об этом.
Плакса является одним из талантливейших футболистов молодежного состава "Мариуполя", кандидатом в молодежную сборную Украины.
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