Не выходит на связь один из талантливейших молодых игроков Мариуполя

Украинское футбольное сообщество объявило об исчезновении 20-летнего полузащитника "Мариуполя" Родиона Плаксы.

Футбольный агент Александр Панков, защитник "Десны" Евгений Селин и другие футболисты УПЛ на своих страницах в социальной сети Instagram забили тревогу и призывают всех, кому хоть что-то известно о Родионе, как можно быстрее известить об этом.

Плакса является одним из талантливейших футболистов молодежного состава "Мариуполя", кандидатом в молодежную сборную Украины.