Де Пена уехал в Бразилию к Тайсону, Тете - в Лион. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России

Война в Украине, которую организовала рф, отразилась на всех сферах жизнедеятельности. В том числе и на футболе. Чемпионат был приостановлен, из-за чего многие игроки, особенно легионеры, были переведены в режим ожидания. Однако ФИФА пошло навстречу, создав временное трансферное окно. Футболисты могут покинуть клубы УПЛ на временной основе, либо же уйти полноценно.

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UA-Футбол собрал в одном месте все переходы, которые случились в украинском футболе с 24-го февраля 2022-го. Отметим, что здесь только официальные сделки. Материал обновляется.