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Футболисты украинских клубов смогут играть за границей до конца сезона

Первая лига
(2 голосов)

Организация стабилизировала напряжение среди иностранных футболистов

Футболисты украинских клубов смогут играть за границей до конца сезона

Фото: twitter.com/fifamedia

Новина українською

ФИФА внесла изменения в положения о трансфере и статусе игроков, которые приостановят действующие контракты футболистов украинских клубов, сообщает сайт организации.

В постановлении ФИФА говорится следующее: "В целях предоставления игрокам и тренерам возможности работать и получать заработную плату, а также для защиты украинских клубов, если стороны соответствующего контракта прямо не договорились об ином, все трудовые договоры иностранных игроков и тренеров с клубами аффилированные с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) будут считаться автоматически приостановленными до конца сезона в Украине (30 июня 2022 г.) без необходимости каких-либо действий сторон на этот счет.

Это значит, что до будущего лета игроки клубов УПЛ смогут играть за границей без необходимости разрывать соглашения со своими текущими клубами. Контракты будут считаться "разорванными" до 30 июня.

Сообщается, что сроки трансферных окон в таких случаях не будут иметь значения, футболисты должны пройти регистрацию в новых клубах до 7 апреля.

Напомним, что 24 февраля Российская Федерация ракетными ударами и вводом войск на территорию суверенного государства развязала войну с Украиной. ФИФА в очередной раз подчеркнула, что осуждает агрессию со стороны РФ.

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В статье: ФИФА УПЛ война с Россией
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Источник:
fifa.com

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