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Сенегальский защитник Руха отправился в аренду в Польшу
Футболист уже знаком с польским чемпионатом
Фото: ФК Рух
Центральный защитник "Руха" Эльхаджи Папе Диав будет выступать в Польше до конца сезона, сообщает пресс-служба львовян.
27-летний сенегалец до лета будет защищать цвета "Арки" из города Гдыня. К слову, польский чемпионат не чужд для игрока - в свое время Папе провел 3 сезона в тамошней "Короне".
Папе Диав перешел к "желто-черным" этой зимой, но пока не успел дебютировать в составе львовского клуба.
Напомним, из-за полномасштабного вторжения россии в Украину ФИФА приостановила контракты иностранных игроков и тренеров с украинскими клубами и разрешила легионерам подыскать другие команды. Ранее этой опцией уже воспользовался французский полузащитник Фредди Плюмэн, перейдя в израильский "Хапоэль".
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