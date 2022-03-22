Сенегальский защитник Руха отправился в аренду в Польшу

Центральный защитник "Руха" Эльхаджи Папе Диав будет выступать в Польше до конца сезона, сообщает пресс-служба львовян.

27-летний сенегалец до лета будет защищать цвета "Арки" из города Гдыня. К слову, польский чемпионат не чужд для игрока - в свое время Папе провел 3 сезона в тамошней "Короне".

Папе Диав перешел к "желто-черным" этой зимой, но пока не успел дебютировать в составе львовского клуба.

Напомним, из-за полномасштабного вторжения россии в Украину ФИФА приостановила контракты иностранных игроков и тренеров с украинскими клубами и разрешила легионерам подыскать другие команды. Ранее этой опцией уже воспользовался французский полузащитник Фредди Плюмэн, перейдя в израильский "Хапоэль".