Плюс один в аренде. Бразилец Днепра-1 доиграет сезон на родине

Бразилец "Днепра-1" Билл доиграет сезон в родной стране.

Вингера арендовал футбольный клуб "Спорт Ресифи". Тип сделки - аренда до конца сезона, а после возможность продления соглашения еще на полгода.

#ÉDoLeão! ✍️ O atacante Bill é o mais novo reforço do Sport. Seja muito bem-vindo e desejamos muito sucesso na caminhada: https://t.co/23nEqDhSOH pic.twitter.com/OgZNyBN6dv — Sport Club do Recife (@sportrecife) March 22, 2022

Билл перешел в "Днепр-1" зимой 2021-го года. В конце года днепряне полноценно выкупили его контракт у "Фламенго". В нынешней кампании на счету Билла один гол и две голевые передачи.

Ранее коллектив Йовичевича успел отпустить четверых игроков - Монте, Кожукару и Бусанелло в аренду, а Вагнера Гонсалвеса в качестве свободного агента.