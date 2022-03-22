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Плюс один в аренде. Бразилец Днепра-1 доиграет сезон на родине
Главное, чтобы после все они вернулись
Фото: СК Днепр-1
Бразилец "Днепра-1" Билл доиграет сезон в родной стране.
Вингера арендовал футбольный клуб "Спорт Ресифи". Тип сделки - аренда до конца сезона, а после возможность продления соглашения еще на полгода.
#ÉDoLeão! ✍️ O atacante Bill é o mais novo reforço do Sport. Seja muito bem-vindo e desejamos muito sucesso na caminhada: https://t.co/23nEqDhSOH pic.twitter.com/OgZNyBN6dv— Sport Club do Recife (@sportrecife) March 22, 2022
Билл перешел в "Днепр-1" зимой 2021-го года. В конце года днепряне полноценно выкупили его контракт у "Фламенго". В нынешней кампании на счету Билла один гол и две голевые передачи.
Ранее коллектив Йовичевича успел отпустить четверых игроков - Монте, Кожукару и Бусанелло в аренду, а Вагнера Гонсалвеса в качестве свободного агента.
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