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Плюс один в аренде. Бразилец Днепра-1 доиграет сезон на родине

Премьер-лига
(1 голосов)

Главное, чтобы после все они вернулись

Плюс один в аренде. Бразилец Днепра-1 доиграет сезон на родине

Фото: СК Днепр-1

Внешние источники Автор UA-Футбол
Новина українською

Бразилец "Днепра-1" Билл доиграет сезон в родной стране.

Вингера арендовал футбольный клуб "Спорт Ресифи". Тип сделки - аренда до конца сезона, а после возможность продления соглашения еще на полгода.

Билл перешел в "Днепр-1" зимой 2021-го года. В конце года днепряне полноценно выкупили его контракт у "Фламенго". В нынешней кампании на счету Билла один гол и две голевые передачи.

Ранее коллектив Йовичевича успел отпустить четверых игроков - Монте, Кожукару и Бусанелло в аренду, а Вагнера Гонсалвеса в качестве свободного агента.

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В статье: СК Днепр-1 Билл
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