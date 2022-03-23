Один из лидеров Шахтера может перебраться в чемпионат Польши

Один из лидеров донецкого "Шахтера" Фернандо попал в сферу интересов польского клуба.

23-летний бразилец может стать игроком "Вислы" из Кракова. Об этом сообщает портал Sport.tvp.pl со ссылкой на журналиста Бартоша Вечорека.

"Шахтер" купил Фернандо у "Палмейраса" летом 2018 года за 5,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за "горняков" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил 2 результативные передачи. Контракт футболиста с донецким клубом действует до лета 2024 года

К слову, "Висла" занимает 16-е место в Экстраклассе, набрав 24 очка в 26 матчах.