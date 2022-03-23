УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Один из лидеров Шахтера может перебраться в чемпионат Польши
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из лидеров Шахтера может перебраться в чемпионат Польши

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист попал в сферу интересов "Вислы"

Один из лидеров Шахтера может перебраться в чемпионат Польши

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Один из лидеров донецкого "Шахтера" Фернандо попал в сферу интересов польского клуба.

23-летний бразилец может стать игроком "Вислы" из Кракова. Об этом сообщает портал Sport.tvp.pl со ссылкой на журналиста Бартоша Вечорека.

"Шахтер" купил Фернандо у "Палмейраса" летом 2018 года за 5,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за "горняков" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил 2 результативные передачи. Контракт футболиста с донецким клубом действует до лета 2024 года

К слову, "Висла" занимает 16-е место в Экстраклассе, набрав 24 очка в 26 матчах.

Читайте такжеБразильский клуб ведет переговоры с Шахтером по трансферу Фернандо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Висла (Краков) Фернандо дос Сантос Педро
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.tvp.pl

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...