Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из лидеров Шахтера может перебраться в чемпионат Польши
Футболист попал в сферу интересов "Вислы"
Фото: ФК Шахтер
Один из лидеров донецкого "Шахтера" Фернандо попал в сферу интересов польского клуба.
23-летний бразилец может стать игроком "Вислы" из Кракова. Об этом сообщает портал Sport.tvp.pl со ссылкой на журналиста Бартоша Вечорека.
"Шахтер" купил Фернандо у "Палмейраса" летом 2018 года за 5,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за "горняков" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и выполнил 2 результативные передачи. Контракт футболиста с донецким клубом действует до лета 2024 года
К слову, "Висла" занимает 16-е место в Экстраклассе, набрав 24 очка в 26 матчах.
Популярное сейчас
- Это будет прямое столкновение: лавров о возможном направлении миротворцев НАТО в Украину
- "Дед сумасшедший, что ли?" Кополовец жестко ответил Луческу на "спорт вне политики"
- В одном из российских отрядов спецназа только 10% личного состава готовы воевать
- Братья Суркисы покинули Украину 26 февраля с 17 миллионами долларов
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО