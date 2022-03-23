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Игрок Руха пропустит восемь месяцев из-за травмы

Премьер-лига
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Увы, но многие его одноклубники так же находятся вне игры

Игрок Руха пропустит восемь месяцев из-за травмы

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
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Игрок "Руха" Фабрисио Альваренга пропустит порядка восьми месяцев из-за травмы. Повреждение он получил на турецких сборах зимой.

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Информацию о его травме прокомментировал врач львовского клуба Михаил Процив. По его словам, аргентинцу провели операцию 17-го марта в Польше. На поле он сможет вернуться не ранее октября.

В этом сезоне Фабрисио провел 11 матчей, в которых забил один гол.

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В статье: Рух (Львов) Фабрисио Альваренга
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Источник:
ФК Рух

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