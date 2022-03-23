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Игрок Руха пропустит восемь месяцев из-за травмы
Увы, но многие его одноклубники так же находятся вне игры
Фото: ФК Рух
Игрок "Руха" Фабрисио Альваренга пропустит порядка восьми месяцев из-за травмы. Повреждение он получил на турецких сборах зимой.
Информацию о его травме прокомментировал врач львовского клуба Михаил Процив. По его словам, аргентинцу провели операцию 17-го марта в Польше. На поле он сможет вернуться не ранее октября.
В этом сезоне Фабрисио провел 11 матчей, в которых забил один гол.
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Источник:ФК Рух
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