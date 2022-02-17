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Альваренга: Думаю, Козловский владеет Львовом, он всем здесь заправляет

Премьер-лига
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Аргентинский легионер Руха высказался о президенте клуба

Альваренга: Думаю, Козловский владеет Львовом, он всем здесь заправляет

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Фабрисио Альваренга рассказал о клубной академии и президенте клуба Григории Козловском.

"Украинский футбол сильно отличается от аргентинского. В Украине больше акцентов на физическую подготовку, вы не играете с мячом так много, хотя сюда и приезжает много бразильцев. В Украине болельщики не так ратуют за красивый футбол, как в Аргентине.

У "Руха" одна из лучших академий в Европе. Это что-то из другого мира, даже не верится. У меня нет слов, чтобы описать, что из себя представляет учебный центр, как для молодежи, так и для профессионалов. Владелец "Руха" (Григорий Козловский – прим. ред.) — серьезный бизнесмен в городе. У него много предприятий: рестораны, отели, сети спортзалов. Я думаю, что он владеет городом (смеется), он всем здесь заправляет. Экономически он очень силен", - сказал Альваренга.

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский Фабрисио Альваренга
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Источник:
La Nacion

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