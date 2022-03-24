Богданов: Совесть не позволит мне играть в футбол, пока идет война

Полузащитник "Колоса" Андрей Богданов высказался о возможности доигрывания чемпионата Украины.

“Как это выглядит доиграть чемпионат за границей? Я для себя решил: пока война не закончится ни о каком футболе я даже и думать не буду. Даже если где-то они там соберут чемпионат – в Бразилии или где они хотят, я никуда не поеду. Это моя позиция. Как можно ехать где-нибудь играть? Моя совесть не позволит играть в такое время в футбол.

В настоящее время полномасштабная война идет везде. Мы не приспособимся. Я не вижу пути для футбола, пока идет полномасштабная война. Я не хочу говорить за всех. Скажу за себя – я не уеду. О футболе и речи не может быть. Кто-то сейчас тренируется, готовится. Я не знаю, к каким чемпионатам они готовятся. Может, просто поддерживают форму. Для меня футбола на этом этапе нет.

Конечно, хотелось бы еще поиграть. Уйти от войны и еще “попилить” пару лет”, – сказал Богданов в интервью YouTube-канала “Бомбардир”.