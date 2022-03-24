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Алиев - про Зеленского: У него действительно стальные яйца
Экс-игрок сборной Украины в восторге от президента родной страны
Фото: FootballHub
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев в интервью YouTube-канала "Бомбардир" высказался об отношении к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"За него проголосовало 73 процента. Много на него лилось грязи. Когда они выступали в россии в КВН, мы с ним общались, он мне рассказывал, какие у него были ситуации.
Человек показал, что у него есть яйца. Он находится здесь, с жителями своей страны. Я уверен, что он никуда не уедет, он будет здесь. У него действительно стальные яйца. Я благодарен ему, что он с народом", – сказал Алиев.
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