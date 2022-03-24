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Вернулся туда, откуда пришел: Кальмар арендовал защитника Черноморца

Премьер-лига
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До конца этого сезона

Вернулся туда, откуда пришел: Кальмар арендовал защитника Черноморца

Фото: ФК Черноморец

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28-летний защитник "Черноморца" Дуглас Бергквиста стал игроком "Кальмара", сообщает пресс-служба клуба.

Тип сделки - аренда до 30 июня 2022 года. Примечательно, что шведский футболист перешел в команду, из которой переехал в Украину в это зимнее трансферное окно. Дуглас также не провел ни одного официального поединка за "моряков".

"Мне очень приятно вернуться в "Кальмар". Я чувствую себя хорошо и с нетерпением жду возможности помочь ребятам и команде. Хенрик очень хороший тренер, многие игроки остались с прошлого года. Цель всегда должна состоять в том, чтобы добиться большего, чем в прошлом году, и мы должны стараться подниматься так, как мы все этого хотим", - цитирует футболиста официальный сайт клуба.

Напомним, что ранее он играл за английские "Эксетер Сити", "Веллинг Юнайтед", шведские "Эстерсунд", "Хеугесунн" и польскую "Арку Гдыня".

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В статье: Черноморец (Одесса) Кальмар Дуглас Бергквист
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Источник:
ФК Кальмар

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