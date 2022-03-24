Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вернулся туда, откуда пришел: Кальмар арендовал защитника Черноморца
До конца этого сезона
Фото: ФК Черноморец
28-летний защитник "Черноморца" Дуглас Бергквиста стал игроком "Кальмара", сообщает пресс-служба клуба.
Тип сделки - аренда до 30 июня 2022 года. Примечательно, что шведский футболист перешел в команду, из которой переехал в Украину в это зимнее трансферное окно. Дуглас также не провел ни одного официального поединка за "моряков".
"Мне очень приятно вернуться в "Кальмар". Я чувствую себя хорошо и с нетерпением жду возможности помочь ребятам и команде. Хенрик очень хороший тренер, многие игроки остались с прошлого года. Цель всегда должна состоять в том, чтобы добиться большего, чем в прошлом году, и мы должны стараться подниматься так, как мы все этого хотим", - цитирует футболиста официальный сайт клуба.
Напомним, что ранее он играл за английские "Эксетер Сити", "Веллинг Юнайтед", шведские "Эстерсунд", "Хеугесунн" и польскую "Арку Гдыня".
Популярное сейчас
- Командование МП назвало командиров двух кораблей, подбитых в Бердянске. Они предали Украину
- Кулеба назвал страны, которые могут выступить гарантами безопасности Украины
- "Наш маленький украинец". Капитан Динамо в четвертый раз стал отцом
- Это будет прямое столкновение: лавров о возможном направлении миротворцев НАТО в Украину
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро