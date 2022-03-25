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Срна: Многие хотят воспользоваться войной и взять наших игроков бесплатно

Премьер-лига
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Хорват недоволен решением некоторых топ-лиг запретить регистрацию новичков из УПЛ

Срна: Многие хотят воспользоваться войной и взять наших игроков бесплатно

as.com

Новина українською

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна рассказал о ситуации с переходами игроков из УПЛ к другим чемпионатам.

"УЕФА и ФИФА защищают нас, но Англия не открыла трансферное окно для регистрации игроков, Италия и Германия – тоже. Это не способ помочь украинским игрокам. До сегодняшнего дня помогали только УЕФА и ФИФА, Англия не помогала.

Какой смысл открывать трансферное окно, если некоторые ассоциации и лиги, в частности, Премьер-лига, не позволяют регистрировать игроков? Это не имеет смысла. Это не та помощь, которая нам нужна.

Важно не просто говорить, кто-то должен делать что-то конкретное, чтобы помочь украинскому футболу и его игрокам. УЕФА и ФИФА делают это, но сейчас я не вижу конкретных шагов от Италии, Германии или английской Премьер-лиги.

У нас много агентов, которые хотят воспользоваться ситуацией, чтобы забрать игроков из клуба, они хотят использовать эту войну в своих интересах.

В конце концов, им это не удастся, потому что до 30 июня нас защищают УЕФА и ФИФА, и шаг за шагом все наладится, будет мир, но я просто хочу сказать, что, к сожалению, сейчас много людей, которые хотят воспользоваться этой ситуацией и взять наших игроков бесплатно. Это не по-человечески, это непрофессионально, но мы найдем способ преодолеть это", – сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
ITV.com

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