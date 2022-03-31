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Лучкевич: Чемпионат? Надо помогать армии и делать все для победы

Премьер-лига
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О спорте можно говорить в контексте поддержке и гуманитарной помощи

Лучкевич: Чемпионат? Надо помогать армии и делать все для победы

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Валерий Лучкевич высказался на тему военных действий на территории Украины, спровоцированных российской армией.

— В начале шести утра меня разбудила жена, которая и сказала, что нас начали бомбить. Честно, поначалу не мог поверить, но скоро убедился, что и в XXI веке на свете сохранились варвары. Очень благодарен Вове Адамюку и Назарию Русину, которые предоставили возможность моей семье оказаться в безопасности и вместе с этим всеми силами помогать нашим военным и волонтерам.

— У тебя сохранились связи со времен бельгийского этапа карьеры. Что говорят по поводу войны твои знакомые?

— Мне сразу начали писать ребята, с которыми был в команде, и тренеры. Выражали поддержку. Они тоже не понимают, как это может быть в современном мире. Кстати, у них есть контакты наших волонтеров, и они со своей стороны оказывают гуманитарную помощь, за что им большое спасибо.

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— В последнее время высказываются разные идеи, что делать с прерванным чемпионатом. Видишь ли ты реальные перспективы его доиграть?

— Мое предложение сейчас одно – помогать нашим военным и делать все для окончания войны. Сейчас действительно не до футбола. О спорте сегодня можно говорить разве что в контексте таких турниров: для поддержки военных и сбора средств или гуманитарной помощи. И вообще каждый в своей отрасли должен использовать любую возможность для помощи украинской армии, — сказал Лучкевич в интервью клубному сайту.

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В статье: Валерий Лучкевич СК Днепр-1 война с Россией
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Источник:
Днепр-1

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