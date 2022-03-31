Клуб Лиги 1 арендует вингера Шахтера. Названа дата презентации

Несмотря на слухи о возможном переходе в чемпионат Англии", вингер донецкого "Шахтера" Тете продолжит карьеру во Франции.

Согласно данным L’Équipe, услугами 22-летнего бразильца интересуется "Лион". Отмечается, что контракт будет подписан до конца этого сезона. Кроме того, о переходе игрока должны объявить сегодня, 31 марта. Во второй половине дня клуб проведет пресс-конференцию, на которой представит новичка.

Действующий контракт Тете с "горняками" истекает в конце 2023 года. В нынешнем сезоне бразилец провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и оформил 2 ассиста.

Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.

"Лион" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.