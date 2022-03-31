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Клуб Лиги 1 арендует вингера Шахтера. Названа дата презентации

Премьер-лига
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"Горняки" нашли новый клуб для футболиста

Клуб Лиги 1 арендует вингера Шахтера. Названа дата презентации

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на слухи о возможном переходе в чемпионат Англии", вингер донецкого "Шахтера" Тете продолжит карьеру во Франции.

Согласно данным L’Équipe, услугами 22-летнего бразильца интересуется "Лион". Отмечается, что контракт будет подписан до конца этого сезона. Кроме того, о переходе игрока должны объявить сегодня, 31 марта. Во второй половине дня клуб проведет пресс-конференцию, на которой представит новичка.

Действующий контракт Тете с "горняками" истекает в конце 2023 года. В нынешнем сезоне бразилец провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и оформил 2 ассиста.

Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.

"Лион" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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В статье: Лион Шахтер (Донецк) Тете
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Источник:
Lequipe.fr

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