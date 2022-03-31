Больше 300-та матчей за клуб. Скончался экс-игрок Динамо Василий Турянчик

Скончался экс-игрок киевского "Динамо" Василия Турянчик. Об этом передает официальный сайт киевлян.

Ему 87 лет. Наибольшую известность Турянчик получил в качестве игрока киевского "Динамо", за которое играл десять лет. За это время набежало 308 матчей и шесть выигранных титулов.

Помимо "Динамо" Турянчик выступал в составе "Спартака" (Ужгород) и "Карпат" (Мукачево).