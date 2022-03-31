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Больше 300-та матчей за клуб. Скончался экс-игрок Динамо Василий Турянчик
Ему было 87 лет
Фото: ФК Динамо
Скончался экс-игрок киевского "Динамо" Василия Турянчик. Об этом передает официальный сайт киевлян.
Ему 87 лет. Наибольшую известность Турянчик получил в качестве игрока киевского "Динамо", за которое играл десять лет. За это время набежало 308 матчей и шесть выигранных титулов.
Помимо "Динамо" Турянчик выступал в составе "Спартака" (Ужгород) и "Карпат" (Мукачево).
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Источник:ФК Динамо
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