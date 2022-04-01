Директор УПЛ не считает корректным доигрывать сезон за пределами Украины

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий не уверен, что чемпионат Украины стоит доигрывать за границей. Он видит два варианта событий.

"По оптимистическому сценарию в любом случае, будем делать все, чтобы можно было доиграть этот чемпионат. Как показал нам Covid-19, когда все страны боролись с этой напастью, Украина одна из первых возобновила чемпионат и смогла доиграть его именно по спортивному принципу. Мы не исключаем такой возможности и просчитываем.



Более пессимистический сценарий, если не удастся доиграть. В этом случае мы обязательно соберем все клубы, обсудим вопросы, потому что это зависит от ситуации, сколько у нас будет оставаться времени.

Также были инициативы доиграть в Италии, Турции. Сегодня утром читал интервью Андрея Богданова, который вступил в ряды ВСУ и дал комментарий: "Нужно забыть о доигрывании, сейчас другая ситуация, давайте победим и потом вернемся к футболу". Также считаю, что если условно выехать в Турцию доигрывать чемпионат, это будет некорректно по отношению к населению Украины. В первую очередь к ребятам, которые защищают Украину. Футболисты, по возможности, стараются поддерживать свою физическую форму и ждут возобновления.



Если говорить о датах, процесс аттестации должен закончиться в конце мая. В начале июня в УЕФА от Украины должны поступить предложения по представителям в еврокубках", - заявил Дикий в эфире "Футбол NEWS".