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Директор УПЛ не считает корректным доигрывать сезон за пределами Украины

Премьер-лига
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Директор УПЛ не считает корректным доигрывать сезон за пределами Украины

Фото: UA-Футбол/ Автор - Анатолий Спица

UA-Футбол
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий не уверен, что чемпионат Украины стоит доигрывать за границей. Он видит два варианта событий.

"По оптимистическому сценарию в любом случае, будем делать все, чтобы можно было доиграть этот чемпионат. Как показал нам Covid-19, когда все страны боролись с этой напастью, Украина одна из первых возобновила чемпионат и смогла доиграть его именно по спортивному принципу. Мы не исключаем такой возможности и просчитываем.

Более пессимистический сценарий, если не удастся доиграть. В этом случае мы обязательно соберем все клубы, обсудим вопросы, потому что это зависит от ситуации, сколько у нас будет оставаться времени.

Также были инициативы доиграть в Италии, Турции. Сегодня утром читал интервью Андрея Богданова, который вступил в ряды ВСУ и дал комментарий: "Нужно забыть о доигрывании, сейчас другая ситуация, давайте победим и потом вернемся к футболу". Также считаю, что если условно выехать в Турцию доигрывать чемпионат, это будет некорректно по отношению к населению Украины. В первую очередь к ребятам, которые защищают Украину. Футболисты, по возможности, стараются поддерживать свою физическую форму и ждут возобновления.

Если говорить о датах, процесс аттестации должен закончиться в конце мая. В начале июня в УЕФА от Украины должны поступить предложения по представителям в еврокубках", - заявил Дикий в эфире "Футбол NEWS".

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В статье: Евгений Дикий
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