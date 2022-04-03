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Шахтер проведет серию благотворительных матчей в Европе
Сыграют с ПСЖ, Лацио, Севильей, турецкими грандами
Фото: beIN SPORTS
Директор по футболу "Шахтера Донецк" Дарио Срна рассказал о планах клуба о проведении серии товарищеских благотворительных игр в Европе. Первый матч пройдет уже 13 апреля:
"Сегодня ситуация такая, что нам дали зеленый свет от УЕФА на проведение очень большого количества товарищеских игр в Европе, и на основании этого наши украинские футболисты получили разрешение на отъезд за границу.
Они смогут выехать через три дня, и мы сразу, вместе с тренерским штабом и всеми украинскими футболистами, отправимся в Стамбул. К сожалению, не будет многих бразильских игроков – большинство из них отказывается. Прибудут только, может быть, Марлон и Исмаили.
В Турции начинаем играть: 13 апреля встречаемся с "Бешикташем", 19-го – с "Фенербахче", потом "Севилья", "Хайдук Сплит", "ПСЖ", "Лацио".
Все деньги, которые мы заработаем на этих матчах, будем отправлять в Украину – для помощи украинцам, детям. Сейчас это главное, чем мы можем помочь".
Благотворительную серию матчей с европейскими клубами также проведет и киевское "Динамо". Среди соперников клуба будут: "Легия Варшава", "Боруссия Дортмунд", "ПСЖ", "Барселона", "Аякс Амстердам".
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