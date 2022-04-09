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Шахтер подтвердил аренду защитника в бразильский клуб
В компанию к Тайсону
Олександр Приходько
Центральный защитник донецкого “Шахтера” Витао перешел на правах аренды в бразильский “Интернасьонал”. Об этом "горняки" сообщили на своем официальном сайте.
Соглашение было подписано до конца текущего сезона. О дополнительных условиях контракта "Шахтер" не сообщает.
Отметим, что Витао был приобретен "горняками" у "Палмейраса" в 2019 году за 4 млн евро. В общей сложности на его счету 36 матчей (один ассист) в составе донецкого коллектива. В частности, в первой половине текущего сезона защитник провел 15 поединков.
Напомним, что за "Интернасьонал" выступает бывший игрок "Шахтера" Тайсон, с которым Витао пересекался в составе "горняков". Также вместе с ними будет играть экс-футболист киевского "Динамо" Карлос де Пена. Первый тур в бразильской Серии А стартует уже в эти выходные.
Контракт 22-летнего футболиста с "Шахтером" действителен до лета 2024-го. Аналитический портал Transfermarkt оценивает бразильца в 3 млн евро.
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