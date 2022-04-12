Вернется на родину. Легионер Зари продолжит карьеру в Бразилии

"Заря" нашла новый клуб для своего левого защитника Жуниньо. 26-летний футболист вернется в Бразилию. Об этом сообщает журналист Виктор Пимента.

По его данным,26-летний бразилец теперь будет выступать за "Гойяс. Там он проведет остаток текущего года на правах аренды.

Жуниньо перешел в "Зарю" летом 2020 года из "Вардара" на правах свободного агента. За это время футболист принял участие в 31 поединке, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с луганчанами рассчитан до 2024 года.