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Вернется на родину. Легионер Зари продолжит карьеру в Бразилии
Бразильский клуб арендовал хавбека до конца года
Фото: ФК Заря Луганск
"Заря" нашла новый клуб для своего левого защитника Жуниньо. 26-летний футболист вернется в Бразилию. Об этом сообщает журналист Виктор Пимента.
По его данным,26-летний бразилец теперь будет выступать за "Гойяс. Там он проведет остаток текущего года на правах аренды.
Жуниньо перешел в "Зарю" летом 2020 года из "Вардара" на правах свободного агента. За это время футболист принял участие в 31 поединке, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с луганчанами рассчитан до 2024 года.
????INFO!! Goiás tem acordo encaminhado com Juninho, do Zorya. O lateral esq. é um dos principais jogadores da equipe ucraniana e se destaca por ser muito bem defensivamente e ofensivamente.— Victor Pimenta (@VictorPimenta14) April 10, 2022
Ele foi procurado por outros clubes da Série A, mas deu a preferência para o Goiás. ????⚪️ pic.twitter.com/IHwkCMxNWH
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