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Вернется на родину. Легионер Зари продолжит карьеру в Бразилии

Премьер-лига
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Бразильский клуб арендовал хавбека до конца года

Вернется на родину. Легионер Зари продолжит карьеру в Бразилии

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

"Заря" нашла новый клуб для своего левого защитника Жуниньо. 26-летний футболист вернется в Бразилию. Об этом сообщает журналист Виктор Пимента.

По его данным,26-летний бразилец теперь будет выступать за "Гойяс. Там он проведет остаток текущего года на правах аренды.

Жуниньо перешел в "Зарю" летом 2020 года из "Вардара" на правах свободного агента. За это время футболист принял участие в 31 поединке, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с луганчанами рассчитан до 2024 года.

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В статье: Заря (Луганск) Гойяс (Бразилия) Жуниньо
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