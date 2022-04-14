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Иностранный защитник Колоса продолжит карьеру во Франции

Премьер-лига
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В Лиге 2

Иностранный защитник Колоса продолжит карьеру во Франции

Фото: ФК Колос

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Колоса" Николай Золотов продолжит карьеру во Франции. А точнее, в футбольном клубе "Бастия".

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Арендное соглашения рассчитано до конца этого сезона. Другие подробности перехода белорусского защитника во французскую команду неизвестны.

Золотов играет за "Колос" с зимы 2021-го года. За это время набежало 22 матча и ни одного результативного действия.

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В статье: Бастия Колос (Ковалевка) Николай Золотов
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