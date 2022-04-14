Иностранный защитник Колоса продолжит карьеру во Франции

Защитник "Колоса" Николай Золотов продолжит карьеру во Франции. А точнее, в футбольном клубе "Бастия".

Арендное соглашения рассчитано до конца этого сезона. Другие подробности перехода белорусского защитника во французскую команду неизвестны.

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Nikolaï Zolotov imprestatu da u Kolos Kovalivka (Prima divisione ????????) sin'à a fine di a stagione ✍️



???? https://t.co/KgUcO4vFk2 pic.twitter.com/4FMbIIqBoK — SC Bastia (@SCBastia) April 14, 2022

Золотов играет за "Колос" с зимы 2021-го года. За это время набежало 22 матча и ни одного результативного действия.