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Иностранный защитник Колоса продолжит карьеру во Франции
В Лиге 2
Фото: ФК Колос
Защитник "Колоса" Николай Золотов продолжит карьеру во Франции. А точнее, в футбольном клубе "Бастия".
Арендное соглашения рассчитано до конца этого сезона. Другие подробности перехода белорусского защитника во французскую команду неизвестны.
???????????????????????????? 2️⃣1️⃣➖2️⃣2️⃣— SC Bastia (@SCBastia) April 14, 2022
Nikolaï Zolotov imprestatu da u Kolos Kovalivka (Prima divisione ????????) sin'à a fine di a stagione ✍️
???? https://t.co/KgUcO4vFk2 pic.twitter.com/4FMbIIqBoK
Золотов играет за "Колос" с зимы 2021-го года. За это время набежало 22 матча и ни одного результативного действия.
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