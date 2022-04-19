Шахтер выйдет на матч с Фенербахче в футболках с фото девочки из Мариуполя

Сегодня, 19 апреля "Шахтер" под девизом "Football for Peace" проведет в Стамбуле благотворительный матч с "Фенербахче".

Как сообщает Tribuna.com, футболисты донецкой команды выйдут на поле в футболках с изображением девочки из Мариуполя.

"Несколько дней назад Украина и мир узнали историю четырехлетней Алисы, которая все дни войны находится в бомбоубежище Мариуполя. В результате военной агрессии России на территории Украины от 24 февраля погибли 205 детей.

Сегодняшний матч - возможность показать через историю Алисы весь ужас войны. Страдания, боль, слезы, страх украинских детей вместо радости, смеха и веселья. Совместными усилиями мы должны вернуть мир в Украину", - говорится в пресс-службе "горняков".