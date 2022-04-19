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Шахтер выйдет на матч с Фенербахче в футболках с фото девочки из Мариуполя

Премьер-лига
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Донецкий клуб покажет через историю Алисы весь ужас войны

Шахтер выйдет на матч с Фенербахче в футболках с фото девочки из Мариуполя

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Сегодня, 19 апреля "Шахтер" под девизом "Football for Peace" проведет в Стамбуле благотворительный матч с "Фенербахче".

Как сообщает Tribuna.com, футболисты донецкой команды выйдут на поле в футболках с изображением девочки из Мариуполя.

"Несколько дней назад Украина и мир узнали историю четырехлетней Алисы, которая все дни войны находится в бомбоубежище Мариуполя. В результате военной агрессии России на территории Украины от 24 февраля погибли 205 детей.

Сегодняшний матч - возможность показать через историю Алисы весь ужас войны. Страдания, боль, слезы, страх украинских детей вместо радости, смеха и веселья. Совместными усилиями мы должны вернуть мир в Украину", - говорится в пресс-службе "горняков".

Благотворительный матч "Фенербахче" - "Шахтер" начнется в 17:00, а UA-Футбол проведет тестовый онлайн поединка.Шахтер выйдет на матч с Фенербахче в футболках с фото девочки из Мариуполя - изображение 1

Фото: Tribuna.com

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Tribuna.com

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