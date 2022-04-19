  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пятов: Видишь, что в Харькове, Николаеве и Мариуполе гибнут люди - трудно думать о футболе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пятов: Видишь, что в Харькове, Николаеве и Мариуполе гибнут люди - трудно думать о футболе

Премьер-лига
(1 голосов)

Переживания капитана "горняков"

Пятов: Видишь, что в Харькове, Николаеве и Мариуполе гибнут люди - трудно думать о футболе

shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

Капитан "Шахтера" Андрей Пятов поделился своими эмоциями после благотворительной игры с "Фенербахче".

Читайте такжеС двумя легионерами в составе. Шахтер в Турции проиграл Фенербахче

"Мы не просто так вышли в таких футболках на матч. Это история маленькой Алисы, которая 55 дней находится в бомбоубежище в Мариуполе. Ее мама – военный доктор, и мы хотим обратить внимание всего мира на то, что в этой войне гибнут наши дети. Сейчас XXI век, и такого не должно быть, эту кровавую войну нужно остановить.

Нужно остановить все, что сейчас происходит. Все равно все когда-то должно закончиться переговорами. Мы хотим, чтобы все лидеры пришли к этому, сели за стол и прекратили все то, что происходит сейчас. И я уже говорил, что самое страшное – гибель детей, наших мам, бабушек. Мы все призываем к тому, чтобы все прекратилось и Россия убралась с нашей земли.

Когда просыпаешься и смотришь, как вчера на Львов прилетели ракеты и погибло 8 человек, среди которых был ребенок… Сегодня просыпаешься и видишь, что в Харькове, Николаеве и Мариуполе гибнут люди... Трудно думать о футболе, и, наверное, это сказывается на всех. Как и на любого человека, на нас также влияют позитивные месседжи из Украины, и мы вдохновляемся, но сейчас таковых мало. Верим, надеемся, молимся, помогаем чем можем.

Многие клубы предлагают свою помощь, игры, но в других странах идут чемпионаты, и мы подстраиваемся. Как вы знаете, сейчас также собирается сборная, которой президент Чеферин дал базу, то есть европейское сообщество старается и очень помогает. Все средства мы направим всем нуждающимся людям, детям, а их, поверьте, очень много. Мы лично занимаемся волонтерскими делами. Клуб делает это более масштабно, все знают, что у нас во Львове есть большой штаб, где много нуждающихся переселенцев", - заявил украинский голкипер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...