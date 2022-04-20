  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Степаненко: Мысли сейчас с украинскими детьми, пытающимися радоваться детским мелочам под звуки сирен
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Степаненко: Мысли сейчас с украинскими детьми, пытающимися радоваться детским мелочам под звуки сирен

Премьер-лига
(1 голосов)

Мы солидарны с Тарасом

Степаненко: Мысли сейчас с украинскими детьми, пытающимися радоваться детским мелочам под звуки сирен

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

Опорник "Шахтера" Тарас Степаненко выложил новый пост в социальные сети, в котором поделился своими эмоциями от войны.

"Мы переживаем те же эмоции войны, что и вы. Когда хочется кричать, и должен выйти и делать свою работу. Когда захлебываешься яростью от каждой новости, и должен сохранять спокойствие на своем месте. Когда смотришь в глаза маленькой Алисы из Мариуполя, что не видела солнце с 24 февраля… Ее фото вчера было на наших футболках.

Все мысли сейчас с украинскими детьми. Скрывающиеся в бомбоубежищах, пытающиеся радоваться детским мелочам под звуки сирен, вынужденные оставлять свои дома. Сейчас известно о 205 детских смертях и 373 раненых. Сколько еще нужно рашистским агрессорам детских и родительских слез? Сколько горя нужно для удовольствия его путина?

Иногда эмоции мешают. Но они и делают нас сильнее духом. Алиса и все украинские дети заслуживают яркого солнца, чистого неба и счастливой мирной жизни", - написал Тарас.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...