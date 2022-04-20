Степаненко: Мысли сейчас с украинскими детьми, пытающимися радоваться детским мелочам под звуки сирен

Опорник "Шахтера" Тарас Степаненко выложил новый пост в социальные сети, в котором поделился своими эмоциями от войны.

"Мы переживаем те же эмоции войны, что и вы. Когда хочется кричать, и должен выйти и делать свою работу. Когда захлебываешься яростью от каждой новости, и должен сохранять спокойствие на своем месте. Когда смотришь в глаза маленькой Алисы из Мариуполя, что не видела солнце с 24 февраля… Ее фото вчера было на наших футболках.

Все мысли сейчас с украинскими детьми. Скрывающиеся в бомбоубежищах, пытающиеся радоваться детским мелочам под звуки сирен, вынужденные оставлять свои дома. Сейчас известно о 205 детских смертях и 373 раненых. Сколько еще нужно рашистским агрессорам детских и родительских слез? Сколько горя нужно для удовольствия его путина?

Иногда эмоции мешают. Но они и делают нас сильнее духом. Алиса и все украинские дети заслуживают яркого солнца, чистого неба и счастливой мирной жизни", - написал Тарас.