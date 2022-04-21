До конца этого сезона. Заря подтвердила аренду хавбека в Бразилию

Накануне СМИ сообщали о том, что полузащитник "Зари" Кристиан Фагундес перейдет на правах аренды в ФК СЭР "Кашиас". Теперь официальную информацию о трансфере подтвердили бразильский и украинский клубы.

Соглашение 22-летнего хавбека рассчитано до конца нынешнего сезона.

Напомним, Кристиан присоединился к "Заре" летом минувшего года. В составе луганского клуба бразилец провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 1 гол и выполнил 2 результативные передачи.

В настоящий момент "Кашиса" выступает в Серии D Бразилии.