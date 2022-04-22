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Суркис-старший все-таки выехал из Украины, но часы ему вывезти не дали
Григорий Суркис снова покинул страну
72-летний народный депутат и один из совладельцев "Динамо" Григорий Суркис все таки выехал за границу.
Как сообщалось ранее, политик утром
Позже
Отмечается, что это его личные часы – все они указаны в электронной декларации, которую он подавал.
Напомним, что Григорий и Игорь Суркисы покинули страну после начала войны в Украине через венгерскую границу. Вскоре Суркис-старший вернулся в родную страну.
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