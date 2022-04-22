Суркис-старший все-таки выехал из Украины, но часы ему вывезти не дали

72-летний народный депутат и один из совладельцев "Динамо" Григорий Суркис все таки выехал за границу.

Как сообщалось ранее, политик утром был задержан на пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей. Суркис-старший вывозил 13 незадекларированных часов по "зеленому коридору", из-за чего он и был задержан.

Позже УП сообщила, что Суркиса все-таки выпустили из страны, однако часы вывезти не дали. Таможня вынесла ему отказ по вывозу часов - протокол о недекларировании не был составлен.

Отмечается, что это его личные часы – все они указаны в электронной декларации, которую он подавал.

Напомним, что Григорий и Игорь Суркисы покинули страну после начала войны в Украине через венгерскую границу. Вскоре Суркис-старший вернулся в родную страну.