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Суркис-старший все-таки выехал из Украины, но часы ему вывезти не дали

Премьер-лига
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(2 голосов)

Григорий Суркис снова покинул страну

Суркис-старший все-таки выехал из Украины, но часы ему вывезти не дали

Новина українською

72-летний народный депутат и один из совладельцев "Динамо" Григорий Суркис все таки выехал за границу.

Как сообщалось ранее, политик утром был задержан на пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей. Суркис-старший вывозил 13 незадекларированных часов по "зеленому коридору", из-за чего он и был задержан.

Позже УП сообщила, что Суркиса все-таки выпустили из страны, однако часы вывезти не дали. Таможня вынесла ему отказ по вывозу часов - протокол о недекларировании не был составлен.

Отмечается, что это его личные часы – все они указаны в электронной декларации, которую он подавал.

Напомним, что Григорий и Игорь Суркисы покинули страну после начала войны в Украине через венгерскую границу. Вскоре Суркис-старший вернулся в родную страну.

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В статье: Григорий Суркис Динамо (Киев) война с Россией
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Комментарии (2)
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Виктор 2209 (Мехико)
22.04.2022 в 17:31
Ничего особо не меняется
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kukarekin (Одесса)
22.04.2022 в 16:52
Народный обдиратель
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