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Цыганык: Шансы увидеть Ракицкого в сборной равны нулю
Вопрос в том, сильно ли он нужен
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Эксперт и телеведущий Игорь Цыганык высказался о возможности увидеть в украинской сборной Ярослава Ракицкого.
"Каковы шансы Ракицкого на сборную? Я так понимаю, что ноль шансов. Если его нет в списке, то шансов ноль.
Думаю, тренер разобрался очень быстро и он считает, что те центральные защитники, которые есть у него на данном этапе есть, они, я считаю, действительно на сегодняшний момент квалифицированнее Ракицкого. Ракицкий теряет форму и это заметно, потому шансов на сборную у него – ноль", - заявил Цыганик.
Напомним, сейчас Ярослав находится в расположении "Шахтера", с которым играет в рамках благотворительных матчей.
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