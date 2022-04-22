Цыганык: Шансы увидеть Ракицкого в сборной равны нулю

Эксперт и телеведущий Игорь Цыганык высказался о возможности увидеть в украинской сборной Ярослава Ракицкого.

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"Каковы шансы Ракицкого на сборную? Я так понимаю, что ноль шансов. Если его нет в списке, то шансов ноль.

Думаю, тренер разобрался очень быстро и он считает, что те центральные защитники, которые есть у него на данном этапе есть, они, я считаю, действительно на сегодняшний момент квалифицированнее Ракицкого. Ракицкий теряет форму и это заметно, потому шансов на сборную у него – ноль", - заявил Цыганик.

Напомним, сейчас Ярослав находится в расположении "Шахтера", с которым играет в рамках благотворительных матчей.