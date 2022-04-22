  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганык: Шансы увидеть Ракицкого в сборной равны нулю
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: Шансы увидеть Ракицкого в сборной равны нулю

Премьер-лига
(1 голосов)

Вопрос в том, сильно ли он нужен

Цыганык: Шансы увидеть Ракицкого в сборной равны нулю

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Эксперт и телеведущий Игорь Цыганык высказался о возможности увидеть в украинской сборной Ярослава Ракицкого.

Читайте такжеВернидуб-младший: Ракицкий и Воронин поступили как мужики

"Каковы шансы Ракицкого на сборную? Я так понимаю, что ноль шансов. Если его нет в списке, то шансов ноль.

Думаю, тренер разобрался очень быстро и он считает, что те центральные защитники, которые есть у него на данном этапе есть, они, я считаю, действительно на сегодняшний момент квалифицированнее Ракицкого. Ракицкий теряет форму и это заметно, потому шансов на сборную у него – ноль", - заявил Цыганик.

Напомним, сейчас Ярослав находится в расположении "Шахтера", с которым играет в рамках благотворительных матчей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослав Ракицкий Украина Игорь Цыганык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...