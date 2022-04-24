Де Дзерби: Готов тренировать Шахтер год бесплатно

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал, покинет ли от донецкий коллектив:

“К сожалению, мы не знаем, что будет завтра, поэтому очень сложно сказать, что будет через месяц или два месяца. Когда началась война, я давал интервью итальянским СМИ и сейчас могу только подтвердить то, что я сказал. Я хотел бы остаться в “Шахтере”, даже если у “Шахтера” не будет такой сильной команды, которая была до начала войны. Даже если моя зарплата будет минимальной – дело сейчас отнюдь не в деньгах. Я готов тренировать год бесплатно, но проблема не в этом. Проблема только в том, чтобы понять, будет чемпионат или нет.

Конечно, все, что касается войны – это трагедия, это в первую очередь. А потом есть моя персональная трагедия, поскольку очень сложно морально, я тоже страдаю.

Моя команда – это как ребенок. Когда ты только начинаешь работать, команда еще маленькая, а с каждым днем ​​команда чему-нибудь учится, растет, развивается. И вот наступает момент, когда команда становится взрослой – тогда я ухожу. Так было с “Сассуоло”, и именно так я хотел сделать здесь.

Мой “Шахтер” был очень силен, мы были готовы на 30-40% своего потенциала. Если бы в следующее трансферное окно мы добавили два футболиста, мы могли бы писать историю, и не только историю в Украине. Моя цель в “Шахтере” была следующая: достичь четвертьфинала или полуфинала Лиги чемпионов. Понятно, что это произошло бы не сразу, а через два-три года. Эта цель стимулировала и меня, и президента, и Дарио Срну, и Сергея Палкина. И вот, в один день, этого ребенка из наших рук забрали, украли.

Я жду момента, когда станет ясно, что будет с украинским чемпионатом. Я часто говорим с Павелко, который всегда был привязан ко мне. Но поймите, я делаю свою работу со страстью, и если будет понимание, что УПЛ не будет, я должен пойти по другой тропе и понять, где я буду работать дальше.

На сегодняшний день я ни с одной другой командой не вел переговоры. Я не хотел говорить, потому что я – тренер “Шахтера”, на сегодняшний день", - сказал Де Дзерби.