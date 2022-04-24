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Де Дзерби: Мы сразу согласились отправить наших футболистов в сборную Украины

Премьер-лига
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Итальянец говорит, что хочет посмотреть матчи плей-офф ЧМ вживую

Де Дзерби: Мы сразу согласились отправить наших футболистов в сборную Украины

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал, как клуб отреагировал на то, чтобы отпустить украинских игроков в сборную скорее заявленного регламентом времени:

“Мы сразу согласились отправить наших футболистов и можно сказать, что здесь мы тренируем сборников, чтобы они были уже готовы, когда приедут в главную команду.

Я общался со Степаненко и Матвиенко и сказал, что очень хочу поехать на стадион и смотреть матчи квалификации на чемпионат мира с их участием”, - сказал Де Дзерби.

Отметим, что в товарищеских матчах "Шахтера" и в общем в тренировочном процессе команды принимают участие только два легионера: Манор Соломон и Марлон. Остальные игроки – украинцы.

Напомним, что сборная Украины должна начать свой сбор 29 апреля в Словении. Официальный поединок полуфинала отбора на ЧМ-2022 запланирован на 1 июня. При условии прохода шотландцев на "сине-желтых" ожидает решающий матч за путевку на Мундиаль 5 июня против Уэльса.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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