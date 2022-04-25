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Мирча Луческу может вернуться в чемпионат Турции - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Турецкий гранд ищет нового наставника на следующий сезон

Мирча Луческу может вернуться в чемпионат Турции - источник

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

"Фенербахче" пока не определился с кандидатурой нового главного тренера на следующий сезон.

Как сообщает Sozcu.com.tr, стамбульский клуб обратился с предложением к Жорже Жезусу по поводу готовности возглавить команду. По данным источника, с 67-летним португальцем уже провели встречу и предложили контракт 7 млн евро. Специалист вроде бы не против, но окончательного ответа пока не дал.

Если "Фенербахче" не удастся договорится с Жезусом - "желтые канарейки" попытаются пригласить 76-летнего Мирчу Луческу из киевского "Динамо". Турки считают, что пока его ситуация в столичном клубе не определена из-за войны, поэтому, возможно, он согласится вернуться в Турцию.

Напомним, что в Турции Луческу работал с двумя командами - "Галатасараем" и "Бешикташем". Оба клуба он сделал чемпионами.

Также отмечается, что был вариант с Йоахимом Левом, но тот отказался возглавить турецкий гранд. "Фенербахче" сейчас идет вторым в турнирной таблице чемпионата Турции, отставая от лидирующего "Трабзонспора" на 11 очков.

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В статье: Мирча Луческу Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Жорже Жезус
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Источник:
Sozcu.com.tr

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Комментарии (2)
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terber (ternopil)
25.04.2022 в 15:44
невже циган думає що він буде вічно жити
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alex.belogubko (одесса)
25.04.2022 в 15:25
Турция -возьмите лучше молодого талантливого физрука Ротаня (ДАРОМ)
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