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Мирча Луческу может вернуться в чемпионат Турции - источник
Турецкий гранд ищет нового наставника на следующий сезон
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
"Фенербахче" пока не определился с кандидатурой нового главного тренера на следующий сезон.
Как сообщает Sozcu.com.tr, стамбульский клуб обратился с предложением к Жорже Жезусу по поводу готовности возглавить команду. По данным источника, с 67-летним португальцем уже провели встречу и предложили контракт 7 млн евро. Специалист вроде бы не против, но окончательного ответа пока не дал.
Если "Фенербахче" не удастся договорится с Жезусом - "желтые канарейки" попытаются пригласить 76-летнего Мирчу Луческу из киевского "Динамо". Турки считают, что пока его ситуация в столичном клубе не определена из-за войны, поэтому, возможно, он согласится вернуться в Турцию.
Напомним, что в Турции Луческу работал с двумя командами - "Галатасараем" и "Бешикташем". Оба клуба он сделал чемпионами.
Также отмечается, что был вариант с Йоахимом Левом, но тот отказался возглавить турецкий гранд. "Фенербахче" сейчас идет вторым в турнирной таблице чемпионата Турции, отставая от лидирующего "Трабзонспора" на 11 очков.
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