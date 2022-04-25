Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер сыграет против Антальяспора в три центрбека - Ракицкий один из них
Эксперименты де Дзерби в благотворительном матче
Фото: ФК Шахтер
В этот понедельник "Шахтер" проведет благотворительный матч против турецкого клуба "Антальяспор".
Стал известен стартовый состав "горняков". Главная неожиданность - схема с тремя центральными защитниками, один из которых стал Ярослав Ракицкий. Также отметим наличие двух легионеров - Соломона и Марлона.
Стартовый состав "Шахтера": Трубин - Конопля, Бондарь, Марлон, Ракицкий, Матвиенко - Бондаренко, Степаненко - Мудрик, Соломон, Судаков
Начало матча "Шахтер" - "Антальяспор" в 20:30. Трансляция поединка проводиться не будет.
Популярное сейчас
- Облом для Лунина? Реал подпишет "нового Касильяса", который заменит Куртуа
- Он забил главный гол в истории сборной Украины. Легенда Динамо отмечает ДР
- Нефтебаза – это не все. В брянске серьезно повреждена стратегически важная для рф железная дорога
- Поворознюк признался, платит ли Ингулец зарплату игрокам
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке