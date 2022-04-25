  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер сыграет против Антальяспора в три центрбека - Ракицкий один из них
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер сыграет против Антальяспора в три центрбека - Ракицкий один из них

Премьер-лига
(1 голосов)

Эксперименты де Дзерби в благотворительном матче

Шахтер сыграет против Антальяспора в три центрбека - Ракицкий один из них

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

В этот понедельник "Шахтер" проведет благотворительный матч против турецкого клуба "Антальяспор".

Стал известен стартовый состав "горняков". Главная неожиданность - схема с тремя центральными защитниками, один из которых стал Ярослав Ракицкий. Также отметим наличие двух легионеров - Соломона и Марлона.

Стартовый состав "Шахтера": Трубин - Конопля, Бондарь, Марлон, Ракицкий, Матвиенко - Бондаренко, Степаненко - Мудрик, Соломон, Судаков

Начало матча "Шахтер" - "Антальяспор" в 20:30. Трансляция поединка проводиться не будет.

Читайте такжеМатч Шахтера с Антальяспором не смогут показать: известна причина
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Антальяспор (Анталья)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fato48
25.04.2022 в 20:04
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Ответить
0
0
aleks68
25.04.2022 в 20:50
иди ка .....
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...