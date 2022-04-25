Шахтер сыграет против Антальяспора в три центрбека - Ракицкий один из них

В этот понедельник "Шахтер" проведет благотворительный матч против турецкого клуба "Антальяспор".

Стал известен стартовый состав "горняков". Главная неожиданность - схема с тремя центральными защитниками, один из которых стал Ярослав Ракицкий. Также отметим наличие двух легионеров - Соломона и Марлона.

Стартовый состав "Шахтера": Трубин - Конопля, Бондарь, Марлон, Ракицкий, Матвиенко - Бондаренко, Степаненко - Мудрик, Соломон, Судаков

Начало матча "Шахтер" - "Антальяспор" в 20:30. Трансляция поединка проводиться не будет.