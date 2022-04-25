Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Шахтера с Антальяспором не смогут показать: известна причина
Поединок начнется в 20:30
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сегодня, 25 апреля "Шахтер" проведет очередной благотворительный матч в рамках "Shakhtar Global Tour for Peace". Соперником подопечных Роберто Де Дзерби на этот раз станет турецкий "Антальяспор".
Как сообщает пресс-служба "горняков", матч не будет показан из-за отсутствия разрешения на трансляцию от Федерации футбола Турции, так как время проведения встречи совпадает с временем проведения сегодняшних матчей турецкой Суперлиги.
Поединок состоится на стадионе "Анталья Арена" и начнется в 20:30. К слову, на UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
Популярное сейчас
- Он забил главный гол в истории сборной Украины. Легенда Динамо отмечает ДР
- "Это как удар по "Москве"". В сети появилось ВИДЕО начала пожара в Брянске
- Поступают сообщения о взрывах в двух областях Украины, еще в одной сработала ПВО
- Игорь Суркис: Кто бы что ни говорил, Ахметов - настоящий патриот
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке