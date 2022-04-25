Матч Шахтера с Антальяспором не смогут показать: известна причина

Сегодня, 25 апреля "Шахтер" проведет очередной благотворительный матч в рамках "Shakhtar Global Tour for Peace". Соперником подопечных Роберто Де Дзерби на этот раз станет турецкий "Антальяспор".

Как сообщает пресс-служба "горняков", матч не будет показан из-за отсутствия разрешения на трансляцию от Федерации футбола Турции, так как время проведения встречи совпадает с временем проведения сегодняшних матчей турецкой Суперлиги.

Поединок состоится на стадионе "Анталья Арена" и начнется в 20:30. К слову, на UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.