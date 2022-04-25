  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матч Шахтера с Антальяспором не смогут показать: известна причина
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Шахтера с Антальяспором не смогут показать: известна причина

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок начнется в 20:30

Матч Шахтера с Антальяспором не смогут показать: известна причина

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Сегодня, 25 апреля "Шахтер" проведет очередной благотворительный матч в рамках "Shakhtar Global Tour for Peace". Соперником подопечных Роберто Де Дзерби на этот раз станет турецкий "Антальяспор".

Как сообщает пресс-служба "горняков", матч не будет показан из-за отсутствия разрешения на трансляцию от Федерации футбола Турции, так как время проведения встречи совпадает с временем проведения сегодняшних матчей турецкой Суперлиги.

Поединок состоится на стадионе "Анталья Арена" и начнется в 20:30. К слову, на UA-Футбол будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Читайте такжеПятов: Когда в день игры ракеты прилетают в Харьков и Николаев, ты никак не думаешь о футболе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Антальяспор (Анталья)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер Донецк

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
25.04.2022 в 15:37
канал Мой футбол будет показывать 20-30
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...