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Шахтер обыграл Антальяспор в благотворительном матче

Премьер-лига
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За "горняков" забили Соломон и Топалов

Шахтер обыграл Антальяспор в благотворительном матче

Фото: Fraport TAV Antalyaspor

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" провел свой очередной благотворительный матч в рамках военного времени. На сей раз коллектив де Дзерби встретился с турецким клубом "Антальяспор".

Учитывая, что игру посмотреть вживую было нельзя, мы можем лишь догадываться о том, что происходило на футбольном поле. Доподлинно известно, что дончане вышли играть по схеме 3-4-3, пропустив при этом в самом начале игры. Видна, не прижилась пока новая расстановка.

Еще до перерыва "Шахтер" сумел ответить - Соломон забил, сделав счет ничейный. Во второй половине точный удар удался Топалову, который и установил окончательный счет.

Судя по всему, больше интересных событий не было. Можно упомянуть, что в старте соперника вышли два экс-футболиста дончан - Фернандо и Адриано. Оба были заменены на восьмой минуте.

Благотворительный матч, 25.04.2022
"Шахтер" - "Антальяспор" 2:1
Голы: Соломон 22, Топалов 76 - Эрдильман 8
Стартовый состав "Шахтера": Трубин - Конопля, Бондарь, Марлон, Ракицкий, Матвиенко - Бондаренко, Степаненко - Мудрик, Соломон, Судаков

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В статье: Шахтер (Донецк) Антальяспор (Анталья)
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