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Источник: Клубы УПЛ единогласно проголосовали за досрочное окончание сезона

Премьер-лига
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(1 голосов)

"Шахтер" будет признан чемпионом

Источник: Клубы УПЛ единогласно проголосовали за досрочное окончание сезона

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Сезон в УПЛ не будет доигран. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

За это было проголосовано на сегодняшней встрече клубов УПЛ. Решение было принято единогласно. Текущая таблица УПЛ признана клубами как окончательная. Помимо этого, не будет доигран и кубок Украины.

То есть чемпионом будет признан донецкий "Шахтер", в то время как второе место останется за "Динамо". После идут "Днепр-1", "Заря" и "Ворскла".

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ
1 Шахтер 18 15 2 1 49-10 +39 47 0
2 Динамо 18 14 3 1 47-9 +38 45 0
3 СК Днепр-1 18 13 1 4 35-17 +18 40 0
4 Заря 18 11 3 4 37-19 +18 36 0
5 Ворскла 18 9 6 3 30-18 +12 33 0
6 ФК Александрия 18 7 5 6 19-16 +3 26 0
7 Десна 18 7 4 7 22-27 -5 25 0
8 Колос 18 7 3 8 14-23 -9 24 0
9 Верес 18 6 5 7 15-20 -5 23 0
10 Металлист 1925 18 6 1 11 17-29 -12 19 0
11 Рух 17 4 6 7 16-21 -5 18 0
12 ФК Львов 18 4 5 9 14-30 -16 17 0
13 Черноморец 18 3 5 10 20-40 -20 14 0
14 Ингулец 17 3 4 10 13-28 -15 13 0
15 ФК Минай 18 1 7 10 12-30 -18 10 0
16 ФК Мариуполь 18 2 2 14 21-44 -23 8 0

"Горняки" и киевляне отправятся в ЛЧ, днепряне - в Лигу Европы, а полтавчане и луганчане в Лигу Конференций.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Источник:
Игорь Бурбас

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Комментарии (11)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.04.2022 в 17:36
Це все і так зрозуміло, потрібно було лише офіційно вирішити. Нажаль ще довго наш футбол не буде головною новиною((
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0
0
MaximSK (Киев)
26.04.2022 в 16:52
Можно было во Львове, Тернополе и Луцке доиграть быстро чемпионат, если война продолжится и осенью, как играть в футбол? Надо найти несколько более менее безопасных городов и там играть в футбол.
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0
-1
СашаXM (Хмельницкий)
26.04.2022 в 16:57
безопасных это как? ракету пустят с расстояния 1000км куда хоч, и что будут играть по 15-20 минут и сирены убегать? То, что чемпионат типа закрыли - ок, то что дали места - бред, можно было просто сыграть 2-3 круга топ4 - играть гдето в Турции или еще где-то за границей, ну так типа плотно по очкам - есть шанс сменить расстановку, а по регламенту вообще-то ДК чемпион, с какого опять ШД дали хз ...
Ответить
0
-3
aleks68
26.04.2022 в 17:18
полечи голову недоношенный -по регламенту чемпион шахтёр.можешь с горя удавиться
0
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
26.04.2022 в 16:49
а кто вылетает в 1 лигу
Ответить
+2
-1
oda1979 (Запорожье)
26.04.2022 в 16:34
А где решение по чемпионству Запорожского металлурга??? Продажный чемпионат!!!
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+1
-5
avatar
Крістофер (Луцьк)
26.04.2022 в 16:33
Селезньову наче пороблено. Ось тобі і рекорд.
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+1
-1
aleks68
26.04.2022 в 16:32
сейчас дырявые изо всех щелей набегут и начнут выть.
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+1
-3
avatar
ПетроФ (Луцьк)
26.04.2022 в 16:26
які к чорту чемпіони? ладно делегування клубів на єврокубки, але не повинно бути чемпіона і призерів. Тоді можна було і дати кубок команді яка вище рейтингом.
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0
-1
aleks68
26.04.2022 в 16:30
не скули убогий
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+1
-4
avatar
Динамо-машина (Киев)
26.04.2022 в 17:24
Рот закрой чмошник
0
-1

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