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Источник: Клубы УПЛ единогласно проголосовали за досрочное окончание сезона
"Шахтер" будет признан чемпионом
Фото: Александр Приходько
Сезон в УПЛ не будет доигран. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
За это было проголосовано на сегодняшней встрече клубов УПЛ. Решение было принято единогласно. Текущая таблица УПЛ признана клубами как окончательная. Помимо этого, не будет доигран и кубок Украины.
То есть чемпионом будет признан донецкий "Шахтер", в то время как второе место останется за "Динамо". После идут "Днепр-1", "Заря" и "Ворскла".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|18
|15
|2
|1
|49-10
|+39
|47
|0
|2
|Динамо
|18
|14
|3
|1
|47-9
|+38
|45
|0
|3
|СК Днепр-1
|18
|13
|1
|4
|35-17
|+18
|40
|0
|4
|Заря
|18
|11
|3
|4
|37-19
|+18
|36
|0
|5
|Ворскла
|18
|9
|6
|3
|30-18
|+12
|33
|0
|6
|ФК Александрия
|18
|7
|5
|6
|19-16
|+3
|26
|0
|7
|Десна
|18
|7
|4
|7
|22-27
|-5
|25
|0
|8
|Колос
|18
|7
|3
|8
|14-23
|-9
|24
|0
|9
|Верес
|18
|6
|5
|7
|15-20
|-5
|23
|0
|10
|Металлист 1925
|18
|6
|1
|11
|17-29
|-12
|19
|0
|11
|Рух
|17
|4
|6
|7
|16-21
|-5
|18
|0
|12
|ФК Львов
|18
|4
|5
|9
|14-30
|-16
|17
|0
|13
|Черноморец
|18
|3
|5
|10
|20-40
|-20
|14
|0
|14
|Ингулец
|17
|3
|4
|10
|13-28
|-15
|13
|0
|15
|ФК Минай
|18
|1
|7
|10
|12-30
|-18
|10
|0
|16
|ФК Мариуполь
|18
|2
|2
|14
|21-44
|-23
|8
|0
"Горняки" и киевляне отправятся в ЛЧ, днепряне - в Лигу Европы, а полтавчане и луганчане в Лигу Конференций.
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